Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Блинкен подчеркнул, что украинские военные должны уметь эффективно использовать американскую технику.

"Они должны иметь возможность поддерживать их, а это не происходит автоматически. А затем они должны вписаться в последовательную военную программу, которая поможет Украине достичь ее цели", – сказал госсекретарь.

Он заявил, что после передачи Украине техники, она уже становится не их: "Когда речь заходит о том, как украинцы используют эти системы, решения по таргетингу остаются за ними. Они не наши. И они должны сделать выводы о том, что может быть наиболее эффективным в работе, чтобы восстановить полный суверенитет, свою территориальную целостность".