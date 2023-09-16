Решение о том, как Украина будет использовать ATACMS, остается за ней, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 15 сентября, заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
Блинкен подчеркнул, что украинские военные должны уметь эффективно использовать американскую технику.
"Они должны иметь возможность поддерживать их, а это не происходит автоматически. А затем они должны вписаться в последовательную военную программу, которая поможет Украине достичь ее цели", – сказал госсекретарь.
Он заявил, что после передачи Украине техники, она уже становится не их: "Когда речь заходит о том, как украинцы используют эти системы, решения по таргетингу остаются за ними. Они не наши. И они должны сделать выводы о том, что может быть наиболее эффективным в работе, чтобы восстановить полный суверенитет, свою территориальную целостность".
- 7 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и отметил необходимость ATACMS для ВСУ.
- 9 сентября стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.
- 12 сентября сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, которые сразу оснащены кассетными боеприпасами.
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