Решение о поставках оружия Украине должно приниматься в рамках НАТО, - вице-канцлер Германии

Об этом сообщает UrduPoint.



"Вопрос о поставках оружия в Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это верный способ сделать это сейчас", - заявил Габек.



Вице-канцлер добавил, что пересмотр закона об экспорте оружия поможет одобрять поставки без других лиц.



"В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и отрегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем. И затем закон будет решать, какие поставки следует в дальнейшем одобрять", - сказал он.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие , а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

21 января Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.

22 января Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды . Он также сказал: "украинская общественность отрицательно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине".

26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.