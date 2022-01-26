Решение о поставках оружия Украине должно приниматься в рамках НАТО, - вице-канцлер Германии
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил, что вопрос о поставках оружия Украине должен решаться в рамках НАТО
Об этом сообщает UrduPoint.
"Вопрос о поставках оружия в Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это верный способ сделать это сейчас", - заявил Габек.
Вице-канцлер добавил, что пересмотр закона об экспорте оружия поможет одобрять поставки без других лиц.
"В коалиционном соглашении твердо сказано о необходимости по-новому сформулировать и отрегулировать закон об экспорте вооружений. И мы это сделаем. И затем закон будет решать, какие поставки следует в дальнейшем одобрять", - сказал он.
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине оружие , а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
- 21 января Германия запретила Эстонии поставлять оружие в Украину.
- 22 января Дмитрий Кулеба заявил, что попытки Украины получить оружие через систему закупок НАТО блокируют Германия и Нидерланды . Он также сказал: "украинская общественность отрицательно восприняла отказ ФРГ в поставке оружия Украине".
- 26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.
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