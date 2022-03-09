Решение о передаче истребителей Украине следует принимать с участием всех стран НАТО, - премьер Польши

Об этом пишет Associated Press, передает Еспресо.TV.

Польское правительство во вторник, 8 марта, обнародовало план переброски своих истребителей советского производства на военную базу США в Германии, рассчитывая, что затем самолеты будут переданы украинским летчикам. В свою очередь США будут поставлять Польше самолеты американского производства.

Однако это сообщение предварительно не было оговорено с администрацией Байдена, и Пентагон быстро отверг эту идею как несостоятельную.

Сегодня, 9 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий еще раз подчеркнул, что поддержка Украины носит оборонный характер, а решение, предоставлять ли Украине самолеты, должны принимать США и НАТО:

"Польша не является стороной в этой войне. Такое серьезное решение, как передача самолетов, должно быть единогласно и однозначно принято всем Североатлантическим альянсом".

Проблема с самолетом стала редким моментом дисгармонии среди стран НАТО в стремлении помочь Украине, не втянувшись в более широкую войну с Россией.

И теперь задача Харрис - найти решение в этой ситуации. Она, как сообщает издание, продолжит переговоры с поляками о предоставлении украинцам истребителей. Этот вопрос остается приоритетным для администрации Байдена.

В четверг, 10 марта, Харрис должна встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с бежавшими в Польшу украинцами. Она также встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо во время пребывания в Варшаве. На этой неделе Трюдо находился в Европе, встречаясь с союзниками Украины. В пятницу Харрис отправится в Бухарест, где встретится с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Ожидается, что вице-президент также использует встречи в Польше и Румынии, чтобы подчеркнуть приверженность США альянсу НАТО и необходимость продолжения гуманитарной и военной помощи Украине. Она также подчеркнула необходимость того, чтобы союзники продолжали свою тесную координацию.

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