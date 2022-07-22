Об этом в эфире Еспресо заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Что касается принятия решений, то опрос в "Дии" для Института важен, поскольку показано, что есть большая группа людей, которая готова поддержать декоммунизацию и убрать этот позор со щита. В 2015 году был принят закон - все поколения правительств, Администраций и Офисов президентов и парламентов - ни у кого не поднималась рука этого сделать. Институт нацпамяти бился над этой темой и как только доходило до Второй мировой войны - исчезала эта тема", - сказал он.

По его словам, теперь УИНП располагает инструментом и поддержкой, которая поможет изменить монумент.

"Решение должно быть принято - либо правительство должно дать распоряжение о демонтаже, либо Министерство культуры и информационной политики, на балансе которого находится Родина-Мать", - подытожил Дробович.

В приложении Дия с 7 июля продолжалось голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери.

Согласно результатам опроса в Действии по изменению символики на монументе Родины-матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом.