Решение о монументе "Родина-Мать"должно принять правительство или Минкульт, - Дробович
Правительство или Министерство культуры и информполитики могут принять решение о демонтаже герба с монумента "Родина-Мать" в Киеве
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Что касается принятия решений, то опрос в "Дии" для Института важен, поскольку показано, что есть большая группа людей, которая готова поддержать декоммунизацию и убрать этот позор со щита. В 2015 году был принят закон - все поколения правительств, Администраций и Офисов президентов и парламентов - ни у кого не поднималась рука этого сделать. Институт нацпамяти бился над этой темой и как только доходило до Второй мировой войны - исчезала эта тема", - сказал он.
По его словам, теперь УИНП располагает инструментом и поддержкой, которая поможет изменить монумент.
"Решение должно быть принято - либо правительство должно дать распоряжение о демонтаже, либо Министерство культуры и информационной политики, на балансе которого находится Родина-Мать", - подытожил Дробович.
- В приложении Дия с 7 июля продолжалось голосование, которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери.
- Согласно результатам опроса в Действии по изменению символики на монументе Родины-матери, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом.
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