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Решение о мере пресечения Медведчуку должны объявить 9 июля

8 июля, 2021 четверг
22:59
война с Россией Виктор Медведчук

Решение о продлении меры пресечения подозреваемому в госизмене лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку объявят ориентировочно в 8:30 утра 9 июля

Об этом сообщает РБК-Украина .

Судья Сергей Вовк после 12 часов заседания объявил перерыв до завтра.

Прокуратура просит суд продлить домашний арест Медведчуку еще на два месяца.

Защита нардепа хочет заменить меру на ночной домашний арест. Адвокаты заявляли отвод судьям в ходе заседания, но безрезультатно.

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Виктор Медведчук
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