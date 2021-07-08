Решение о мере пресечения Медведчуку должны объявить 9 июля

Об этом сообщает РБК-Украина .



Судья Сергей Вовк после 12 часов заседания объявил перерыв до завтра.

Прокуратура просит суд продлить домашний арест Медведчуку еще на два месяца.

Защита нардепа хочет заменить меру на ночной домашний арест. Адвокаты заявляли отвод судьям в ходе заседания, но безрезультатно.

Напомним, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене и покушении на хищение ресурсов в Крыму двум народным депутатам Украины - Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

12 мая Медведчук пришел для вручения ему подозрения в Офис генпрокурора.

Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест .

21 мая Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение о круглосуточном домашнем аресте Виктора Медведчука.

7 июля суд продлил расследование дела Медведчука на полгода - до 11 ноября.