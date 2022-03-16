Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, - информирует Еспресо.TV.

"Украина является суверенной независимой страной, которая имеет право выбирать свой путь. Мы уважаем решения, которые принимаются демократически избранным правительством Украины. Поэтому это должно быть их решение - решат ли они претендовать на членство в НАТО или нет. После этого это будет дело 30 союзников – принимать соответствующее решение по этому вопросу. Но это не дело России – вмешиваться в этот процесс", - сказал он.

По словам Столтенберга, Путин должен остановить войну немедленно, вывести свои силы и присоединиться к дипломатии в духе доброй воли.

Напомним, члены НАТО единогласно выступили против закрытия неба над Украиной.

Напомним, Зеленский призвал конгрессменов США создать Союз ответственных стран, который будет мгновенно реагировать на войны и бедствия в течение 24 часов.

Оккупанты сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.

Российские оккупанты "Градом" обстреляли колонну гражданских, эвакуировавшихся из Мариуполя.

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