Решение начать войну в Украине могло быть спровоцировано последствиями изоляции Путина после COVID-19, - Макрон
Решение начать полномасштабное вторжение России в Украину могло стать следствием изоляции российского президента Владимира Путина после COVID-19
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью СNN.
Президент Франции отметил, что сначала Путин решил переложить ответственность за начало вторжения в НАТО.
Несколько месяцев назад Владимир Путин передал сообщение: "Я подвергся агрессии со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, и я просто отреагировал". Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший пойти на эскалацию - это президент Путин", - сказал Макрон.
Говоря о причинах поведения российского президента, Макрон отметил, что он не может найти разумного объяснения.
"У меня нет рационального объяснения", - сказал он, назвав вторжение "стратегией интервенции Германии" и "следствием после Covid-19" из-за изоляции Путина во время пандемии.
Отдельно Макрон прокомментировал указ Минобороны России о частичной мобилизации в стране.
Он назвал это решение "ошибкой и упущенной возможностью встать на путь мира".
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных.
- 22 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия избрала путь конфронтации, объявив частичную мобилизацию, поддержав организацию незаконных референдумов на оккупированных территориях Украины.
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