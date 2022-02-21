"Решение будет принято сегодня": Путин о возможном признании Россией "Л/ДНР"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За признание "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" высказались все члены Совбеза - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак и председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.



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"Уважаемые коллеги, я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал Путин.



Напомним, ранее Госдума РФ обратилась к Путину с просьбой о признании "ДНР" и "ЛНР" .



21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".



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