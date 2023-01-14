Решение атаковать Соледар имело высокую цену для Кремля, - спикер Госдепа США

Об этом пресс-секретарь Госдепа Ведант Пательзаявил брифингу.

"Очевидно, что российская многомесячная кампания привела к чрезвычайным и колоссальным потерям личного состава. Тысячи российских неподготовленных и плохо экипированных призывников были убиты, а сам Кремль признал, что его решение атаковать Соледар стоило высокой цены", - сказал он.

Ведант Патель добавил, что США будут в дальнейшем консультироваться с украинскими партнерами и оценивать ситуацию на фронте.

Напомним, ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются .

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