Об этом Дуда сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе.

"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент – ответ на вопрос: выживет Украина или нет", - сказал польский президент.

По его словам, российский агрессор остается достаточно сильным и готовит новое масштабное наступление. Поэтому Киеву нужно дать больше современных вооружений. Он подчеркнул, что переданного Украине оружия все еще не хватает.

Дуда отметил необходимость передачи украинской армии современных танков и ракет.

"Поэтому это критически важно сейчас - отправить дополнительную военную поддержку", - призвал Дуда.

18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений передать Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.

В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину в "поворотный момент российской полномасштабной агрессии".

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