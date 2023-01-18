Решающий момент в войне возможен уже через несколько недель: Дуда призвал дать Украине больше ракет и танков
Президент Польши Анджей Дуда призвал партнеров и союзников Украины продолжить отправку военной помощи нашей стране
Об этом Дуда сказал во время Всемирного экономического форума в Давосе.
"Я боюсь, что сейчас, может, в течение нескольких месяцев, может, недель, будет решающий момент этой войны. И этот момент – ответ на вопрос: выживет Украина или нет", - сказал польский президент.
По его словам, российский агрессор остается достаточно сильным и готовит новое масштабное наступление. Поэтому Киеву нужно дать больше современных вооружений. Он подчеркнул, что переданного Украине оружия все еще не хватает.
Дуда отметил необходимость передачи украинской армии современных танков и ракет.
"Поэтому это критически важно сейчас - отправить дополнительную военную поддержку", - призвал Дуда.
- 18 января Европарламент призвал канцлера Германии Шольца без промедлений передать Украине танки Leopard 2. Чиновники подчеркнули, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ и срочно нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении для победы в войне.
- В тот же день генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал увеличить поставки оружия в Украину в "поворотный момент российской полномасштабной агрессии".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.57
-
EUR
Покупка 42.06Продажа 43.05
- Актуальное
- Важное