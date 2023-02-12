Перехват опубликовал ГУР .

На видео слышно, как российский солдат сначала жалуется своей жене на то, что мобилизованных заставляют подписывать контракт с армией. Он также говорит, что ни контрактникам, ни мобилизованным не дают отпуск. Оккупант связывает это с тем, что "Вова хочет набрать большое количество" солдат.

"Вова сказал то, что хочет набрать большее количество, то есть увеличить армию – численность, и вот уже это дело началось, увеличение армии", – говорит захватчик.

Далее говорит жене, что он может вернуться домой или в гробу, или тогда, когда война закончится. Однако военнослужащий РФ не знает, когда она закончится, и добавляет, что сейчас уже стягивают войска и подгоняют новую технику.

"Говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что... наши войска стянули, новую технику подогнали... будет уже, наверно, решающий месяц. Или всех мы победим, или мы обос*емся и будет продолжение войны", - подытожил оккупант.