Решающий месяц: военный РФ рассказал жене о возможном обострении войны в феврале
Украинская разведка обнародовала перехват, в котором российский военнослужащий рассказывает жене о том, что февраль может стать решающим месяцем войны
Перехват опубликовал ГУР .
На видео слышно, как российский солдат сначала жалуется своей жене на то, что мобилизованных заставляют подписывать контракт с армией. Он также говорит, что ни контрактникам, ни мобилизованным не дают отпуск. Оккупант связывает это с тем, что "Вова хочет набрать большое количество" солдат.
"Вова сказал то, что хочет набрать большее количество, то есть увеличить армию – численность, и вот уже это дело началось, увеличение армии", – говорит захватчик.
Далее говорит жене, что он может вернуться домой или в гробу, или тогда, когда война закончится. Однако военнослужащий РФ не знает, когда она закончится, и добавляет, что сейчас уже стягивают войска и подгоняют новую технику.
"Говорят, что в феврале будет решающий месяц, потому что... наши войска стянули, новую технику подогнали... будет уже, наверно, решающий месяц. Или всех мы победим, или мы обос*емся и будет продолжение войны", - подытожил оккупант.
- 12 февраля в ГУР также рассказали, что Россия готова к началу новой волны мобилизации, однако этот процесс не окажет решающего влияния на фронт, а еще больше истощит страну-агрессора.
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