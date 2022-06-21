Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Украинские чиновники подчеркивают, что ближайшая неделя станет решающей для усилий России взять под контроль Северодонецк", - говорится в сообщении.

Русские в этот период снова сосредоточат войска и технику в районе, поэтому борьба на этом направлении, как ожидается, перерастет в фазу более существенного обострения.

Украинские источники подтвердили, что российские войска контролируют весь Северодонецк, за исключением промзоны "Азот", где продолжаются бои.

Отмечается, что российские источники, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать медленное и неудачное продвижение в Славянске с юго-востока от Изюма и к западу от Лимана.

Кремлевские силы, вероятно, активизируют операции по перекрытию украинских линий поставок вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск для поддержки эскалации операций в Северодонецке-Лисичанске.

Российские войска продолжали сосредоточиться на противостоянии дальнейшему продвижению украинцев к северу от Харькова к международной границе.

Также русские войска продолжают оборонительные операции вдоль южной оси, говорят в Институте.

В то же время отмечают аналитики, партизаны мешают России укреплять контроль над оккупированными территориями.

Украинское сопротивление на оккупированных территориях не позволяет российским властям публично оформить "присоединение" этих территорий.

Отмечается, что российские оккупационные власти в Старобельске Луганской области вынуждают людей к участию в коллективных хозяйствах и вынуждают тех, кто работает в этой схеме, получать российское гражданство.

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино под Северодонецком.

Однако, как отметил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, контроль над поселком не создаст для российских сил какого-либо тактического преимущества, поэтому особо не повлияет на ход битвы за Северодонецк.

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