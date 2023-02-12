"Решать не правительствам": президент МОК ответил на призывы не допускать российских и беларусских спортсменов к Олимпиаде
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах ответил на призывы ряда западных политиков не допускать российских и беларусских спортсменов на Олимпиаду-2024
Об этом информирует Der Spiegel .
"Не правительства должны решать, кто может участвовать в тех или иных спортивных состязаниях, потому что это будет означать конец международных спортивных состязаний, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем", - подчеркнул Бах.
Он добавил, что история впоследствии покажет, кто больше делает для мира в мире: те, кто пытаются быть открытыми и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделить.
- 27 января Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и беларусов в Олимпиаде-2024 , даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
- 6 февраля Верховная Рада обратилась в МОК с призывом запретить участие российских и беларусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.
- 9 февраля Томас Бах заявил, что бойкот Игр-2024 будет нарушением олимпийской хартии , а недопуск к соревнованиям россиян и беларусов назвал дискриминацией.
- 12 февраля президент МОК Томас Бах заявил , что отстранение россиян и беларусов от международных соревнований является нарушением прав человека.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное