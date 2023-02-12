Об этом информирует Der Spiegel .

"Не правительства должны решать, кто может участвовать в тех или иных спортивных состязаниях, потому что это будет означать конец международных спортивных состязаний, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем", - подчеркнул Бах.

Он добавил, что история впоследствии покажет, кто больше делает для мира в мире: те, кто пытаются быть открытыми и общаться, или те, кто хочет изолировать и разделить.