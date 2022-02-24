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"Решается будущее Европы и мира": Кулеба назвал пять первоочередных действий, которые мир должен совершить немедленно
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал мир немедленно действовать, чтобы помочь Украине противостоять нападению Российской Федерации
Об этом он написал в Twitter.
"Мир должен действовать немедленно. Решается будущее Европы и мира", - написал Кулеба.
Пять первоочередных действий:
- разрушительные санкции против РФ немедленно, отключение РФ от SWIFT;
- полная изоляция России во всех форматах;
- оружие и оборудование для Украины;
- финансовая помощь;
- гуманитарная помощь.
- Напомним, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции против Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
- Украина закрыла воздушное пространство.
- В КГГА предупредили киевлян о воздушной угрозе городу. В случае включения сирен жителей города призывают срочно последовать в укрытие гражданской защиты
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