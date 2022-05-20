Об этом пишет Reuters .

После переговоров с потенциальными покупателями 19 мая крупнейший польский продавец одежды LPP решил продать российскую компанию RE Trading китайскому объединению предприятий.

LPP работала в России 20 лет. В апреле в компании решили продать российский бизнес из-за "неопределенной ситуации и невозможности предусмотреть ход вооруженного конфликта".

"Вторая российская компания RE Development будет закрыта", - заявила представительница LPP по связям с инвесторами Магдалена Копачевская.

В апреле компания объявила о намерении увеличить присутствие на рынке ЕС.

В марте LPP Group полностью ушла с российского рынка.

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