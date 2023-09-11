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OPINION

Ресентимент Глобального Юга

Игорь Гулик
11 сентября, 2023 понедельник
18:07
Мнение

Я думаю, что президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва не верил своим словам о том, что вероятный визит Путина на саммит G-20 в следующем году обойдется без ареста военного преступника

Во-первых, потому что Бразилия подписала Римский устав, и не выполнить решение Международного уголовного суда будет означать нарушение конституции страны. А, во-вторых, не известно, изберут ли вообще члены "Двадцатки" место проведения следующей встречи столицу одной из стран, проявивших слабодушие в противостоянии с путинской империей.

В конце концов так и случилось. Сейчас да Силва сказал, что будет полагаться на выводы Фемиды...

Но да Силва является популистом, ему не в первый раз жонглировать обещаниями, тем более на фоне очевидного ресентимента вчерашних колоний Запада. Вопрос только в "качестве" популизма бразильского лидера. Он, по сути, ничем не отличается от кровавого популизма Николаса Мадуры, — венесуэльского диктатора, но внешне выглядит более респектабельным. И парадоксально — потому, что Бразилия к да Силве была намного более открытой для глобальных экономик и инвестиций "ненавистного Запада", и теперь имеет значительно более мощный запас прочности, чем страна боливара, где инфляция достигает 10 млн (!) процентов. К слову, это одно из последствий "дружбы навеки" с Москвой.

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Интересный феномен: страны, позиционирующие себя "жертвами колониализма" прошлых веков, вопреки здравому смыслу отвергают здравые последствия этого "колониализма". Посмотрим, на Индию, которая сейчас догоняет Китай, и в которой ресентимент по отношению к британцам не так фанатичен. Более того, уйдя из Индии, британцы остались главными инвесторами экономики этого гиганта. А об общественных отношениях между "угнетателями" и "угнетенными" советую починать в романе лауреатки Нобеля Арунгати Рой "Бог мелочей".

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Есть еще одна, пока не слишком логическая поведенческая черта стран Глобального Юга, требующих компенсаций за "колониальное прошлое", обычно не замечая корней своей экономической нищеты. Многие из бывших западных колоний Африки были успешно "освоены" советскими дипломатами, во многих из них насаждены просоветские режимы (в форме "народных", "народно-демократических республик"). Конечно, СССР не скупился с "инвестициями", точнее – с бесплатными вливаниями в хилые хозяйки феодальных бантустанов, лишь бы "на горе всем буржуям" раздуть "мировой пожар". Взамен Москва, соответственно, требовала лояльности и даже безоговорочного послушания таких режимов. В частности, во время голосований в ООН, где страны Глобального Юга составляют большинство. Добавим сюда и гигантский рынок для советской продукции со "знаком качества", которая, очевидно, не годилась для западного потребителя. Ну и рынок оружия — для защиты режимов от неуправляемых вождей или воинственных соседей.

Соответственно, "халява" от россиян стала питательной почвой для патернализма и без того инфантильного населения. И теперь, когда уже расходится о перспективах голода, вызванного путинскими упорами для возобновления "зернового соглашения", в столицах африканских и азиатских "независимых", лишенных ига колониализма стран закричали о необходимости "прекращения войны". Но, конечно, не на средства России – своего реального суверена и "благотворителя", а Украины, которая, видите ли, не хочет показаться на милость победителей.

Отсюда и страусиная позиция Организации Объединенных Наций, руководитель которой, побывав в Киеве под ракетными обстрелами россиян, со всем тем взялся за организацию сепаратных переговоров (без участия Украины). Антониу Гуттериш лоббирует (очевидно, с подачи Кремля) ослабление санкций против страны-агрессора, лишь бы Москва согласилась на возобновление "зернового коридора".

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Но, по-моему, этого не будет. Своими закулисными движениями Гуттериш лишь усугубляет негатив по отношению к ООН и уверенно ведет эту паразитарную организацию по тропинке своей предшественницы – Лиги Наций. Я не зря употребил здесь прилагательное "паразитарное", поскольку в послевоенной истории после Второй мировой за ООН не замечено ни одного случая успешного разрешения военных конфликтов. Структура, терпящая в собственном Совете Безопасности разрушителя ялтинской конфигурации мира, закрывающая глаза на военные преступления России, стиснувшая уста, боясь произнести слово "геноцид", когда речь идет о трагедиях украинских городов, - не имеет будущего. И это должны понять страны Глобального Юга, которые надеются на ООН и ее нынешнего руководителя. Судьбу Украины, которая не жалуется на своего душителя, а оказывает активное сопротивление, будут решать не в офисах здания на Площади Наций в Нью-Йорке, а на линии огня.

А ресентимент – не конструктив. На обиженных, конечно, воду возят…

Специально для Еспресо

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта " Еспресо.Запад " .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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