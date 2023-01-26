rescEU: В Польше открыли хаб энергетической помощи Украине

Об этом сообщает Европейская служба по внешним делам.

Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.

"Хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России по украинской энергоинфраструктуре", - отмечается в пресс-релизе.

Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 млн. евро. На первом этапе в Украину будут доставлены 1000 новых генераторов – они дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

"Открывая новый энергетический центр rescEU для других доноров, мы можем помочь увеличить энергетические пожертвования для Украины в ее худший час. Я хочу поблагодарить Польшу за активизацию и лидерство. С первого дня войны мы работали рука об руку с польскими властями, чтобы обеспечить скорую и организованную доставку жизненно необходимой помощи из всей Европы в Украину", - отметил Янез Ленарчич.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb