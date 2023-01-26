rescEU: В Польше открыли хаб энергетической помощи Украине
Комиссар по кризисному менеджменту ЕС Янез Ленарчич и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетили и открыли новый энергетический хаб rescEU в Польше, который будет выступать как логистический центр для доставки экстренной энергетической помощи Украине
Об этом сообщает Европейская служба по внешним делам.
Хаб позволит международным партнерам и частному сектору направлять помощь Украине, тогда как ЕС будет полностью финансировать ее транспортировку.
"Хаб rescEU будет использоваться для доставки в Украину электрогенераторов с целью поддержки поставок электроэнергии на фоне атак России по украинской энергоинфраструктуре", - отмечается в пресс-релизе.
Для наполнения хаба генераторами ЕС выделил Польше 114 млн. евро. На первом этапе в Украину будут доставлены 1000 новых генераторов – они дополнят 1400 генераторов и миллионы единиц энергетического оборудования, уже предоставленных в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.
"Открывая новый энергетический центр rescEU для других доноров, мы можем помочь увеличить энергетические пожертвования для Украины в ее худший час. Я хочу поблагодарить Польшу за активизацию и лидерство. С первого дня войны мы работали рука об руку с польскими властями, чтобы обеспечить скорую и организованную доставку жизненно необходимой помощи из всей Европы в Украину", - отметил Янез Ленарчич.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное