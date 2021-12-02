"Репутационная потеря для ФСБ": СБУ отрицает сотрудничество с задержанными в РФ украинцами
СБУ отрицала сотрудничество с задержанными в России украинцами, которым ФСБ обвиняет шпионаж в подготовке теракта
Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает РБК-Украина .
Спикер спецслужбы подчеркнул, что СБУ осуществляет борьбу с иностранным шпионажем и подрывной деятельностью на территории Украины.
Дехтяренко отметил, что в ноябре работники СБУ задержали кадровых сотрудников ФСБ, совершивших более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.
"Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая еще раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", – добавил Дехяренко.
- Напомним, 2 декабря ФСБ заявила о задержании в России украинцев, обвиненных в шпионаже и подготовке теракта.
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