Репрессии в России достигли уровня сталинских времен, – ООН

Об этом 22 сентября заявила журналистам в Женеве ведущая экспертка ООН Марианна Кацарова, передает The Guardian.

"Уровень репрессий против независимых медиа, гражданского общества и вообще любого, кто выражает несогласие… беспрецедентен в новейшей истории", — сказала она.

По ее словам, "репрессии очень изощренные": еженедельно власть принимает новые законы, чтобы подавить любую форму критики или несогласия.

В апреле прошлого года Кацарова была назначена первым при поддержке ООН наблюдателем за ситуацией с правами в России. Страна-агрессор отказалась предоставить ей доступ на свою территорию или даже признать ее мандат, а также отказалась участвовать в дебатах по ее докладу в Совете ООН по правам человека на этой неделе.