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Репрессии в России достигли уровня сталинских времен, – ООН

22 сентября, 2023 пятница
15:51
Мир ООН

Репрессии в России выросли после полномасштабного вторжения ее войск в Украину в феврале прошлого года и достигли уровня сталинских времен

Об этом 22 сентября заявила журналистам в Женеве ведущая экспертка ООН Марианна Кацарова, передает The Guardian.

"Уровень репрессий против независимых медиа, гражданского общества и вообще любого, кто выражает несогласие… беспрецедентен в новейшей истории", — сказала она.

По ее словам, "репрессии очень изощренные": еженедельно власть принимает новые законы, чтобы подавить любую форму критики или несогласия.

В апреле прошлого года Кацарова была назначена первым при поддержке ООН наблюдателем за ситуацией с правами в России. Страна-агрессор отказалась предоставить ей доступ на свою территорию или даже признать ее мандат, а также отказалась участвовать в дебатах по ее докладу в Совете ООН по правам человека на этой неделе.

  • В феврале генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что вторжение России в Украину повлекло за собой "самые массовые нарушения прав человека".
Новости
Россия
ООН
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