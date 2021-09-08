Репрессии в Крыму: Джапарова заявила, что один из братьев Ахтемовых является ее родственником
Обвиняемый в "диверсии" в оккупированном Крыму Асан Ахтемов является родственником первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров
Об этом написала сама Джапарова в Facebook.
"Задержание 3-4 сентября во временно оккупированном Крыму 5 крымских татар по сфабрикованному российским оккупантом и политически мотивированным делом о "диверсии на участке газопровода", коснулось непосредственно и моей семьи. Среди арестованных сейчас за решеткой находится муж моей троюродной сестры - Асан Ахтемов", - сообщила Джапаров.
Она добавила, что Асан вместе с двоюродным братом Азизом потерпел от "физических и психологических пыток и давления".
"Классика ФСБ, через которую прошли сотни наших граждан - из них выбивали "признание". Признание в преступлении, к которому они не имеют никакого отношения, а также "показания" под политическим заказом Кремля, чтобы выставить Наримана Джеляла как организатора"диверсий", - подчеркнула чиновник.
По ее словам, когда Асана заводили в зал суда, родственники увидели, что он имел очень плохой вид. Адвокат заявил им, что "Асан хорошо себя чувствует, только жалуется на тошноту и боль в животе".
Джапаров отметила, что родственники до сих пор не имеют связи с Асаном, им не дают встретиться с ним или поговорить по телефону. К нему не допустили независимого адвоката.
А назначенный оккупационными властями "защитник" заявил, что Асан якобы отказывается от независимого адвоката и не хочет с ним встречаться. Он также сообщил, что Ахтемова отправят на 21 день на экспертизу в психдиспансер.
Она отметила, что последний год Ахтемов подрабатывал на доставке еды, потому что нужны были деньги на содержание семьи - у них с женой двое детей, кроме того, Асан занимается родителями-пенсионерами.
По словам Джапаровой, после оккупации Крыма на материковой части Украины Асан Ахтемов был лишь трижды: впервые - 3 года назад, чтобы подать документы на паспорт ID и загранпаспорт. Потом - чтобы забрать паспорт ID. В этом году на один день он выезжал в Херсонскую область, чтобы забрать загранпаспорт.
"Эта история является, к сожалению, той действительностью давления и страха, которую вряд ли расскажут РФ пропагандисты. Вместо этого они будут убеждать об украинских фашистах и диверсантах, которые являются угрозой "мирной" России", - отметила первая заместитель министра.
- Напомним, российский оккупационный "суд" в Симферополе под стражу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемова.
- Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 якобы был организован украинский разведкой, а также привлекались крымчане Асан и Азиз Ахтемова и заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялова.
- ФСБ России показала видеофрагменты допросов с якобы признанием фигурантов "дела" о диверсии на газопроводе в оккупированном Крыму Асана и Азиза Ахтемова.
- Впоследствии, защита заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.67
Покупка 26.67Продажа 26.9
-
EUR
Покупка 31.45Продажа 31.84
- Актуальное
- Важное