Репрессии, цензура и уничтожение государственности: кремлевские пропагандисты рассказали, что планируют сделать с Украиной
В статье, опубликованной на российском государственном сайте под заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной", отмечено, что Украину нужно лишить суверенитета и даже названия, а народ подвергнуть репрессиям, которые продлятся много лет, пока не вырастет по крайней мере одно поколение
Такой план действий был озвучен в статье "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованной государственным изданием "РИА Новости".
В статье автор ясно декларирует задачки РФ. Ни о каких внеблоковых статусах или уменьшении вооружений речь не идет.
"Денацификация предусматривает безусловный контроль и установление, что его обеспечит. В этом отношении денацифицированная страна не может быть суверенной. Украина, как продемонстрировала история, не может существовать как национальное государство", – говорится в статье.
Дальше – лишив государственности, автор хочет лишить Украину даже названия.
"Название "Украина", пожалуй, не может быть сохранено. Денацификация неизбежно станет деукраинизацией - отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии.
В день, когда мир ужасался фотографиям массовых убийств в Буче, в российской статье попыталось обосновать необходимость репрессий против украинцев.
"Виновата значительная часть народной массы - она является пассивными нацистами, пособиями нацизма. Дальнейшая денацификация этой массы населения заключается в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и просвещения".
Следующим шагом после деукраинизации Украины россияне называют деевпропеизацию Украины, запрет любых "планов Маршала", которые могли бы обеспечить восстановление Украины. А издевательства над украинцами и их самоидентификацией должны продолжаться несколько десятилетий.
"Сроки денацификации никак не могут быть меньше одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достичь зрелости в условиях денацификации".
- Напомним, пропагандисты Кремля назвали нападение на Украину "решением украинского вопроса" Путиным.
Следите за важнейшими новостями Львова, региона, Украины и мира вместе с "Эспрессо.Запад"! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграмм-канал .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное