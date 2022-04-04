Репрессии, цензура и уничтожение государственности: кремлевские пропагандисты рассказали, что планируют сделать с Украиной

Такой план действий был озвучен в статье "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованной государственным изданием "РИА Новости".

В статье автор ясно декларирует задачки РФ. Ни о каких внеблоковых статусах или уменьшении вооружений речь не идет.

"Денацификация предусматривает безусловный контроль и установление, что его обеспечит. В этом отношении денацифицированная страна не может быть суверенной. Украина, как продемонстрировала история, не может существовать как национальное государство", – говорится в статье.

Дальше – лишив государственности, автор хочет лишить Украину даже названия.

"Название "Украина", пожалуй, не может быть сохранено. Денацификация неизбежно станет деукраинизацией - отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии.

В день, когда мир ужасался фотографиям массовых убийств в Буче, в российской статье попыталось обосновать необходимость репрессий против украинцев.



"Виновата значительная часть народной массы - она является пассивными нацистами, пособиями нацизма. Дальнейшая денацификация этой массы населения заключается в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и просвещения".

Следующим шагом после деукраинизации Украины россияне называют деевпропеизацию Украины, запрет любых "планов Маршала", которые могли бы обеспечить восстановление Украины. А издевательства над украинцами и их самоидентификацией должны продолжаться несколько десятилетий.

"Сроки денацификации никак не могут быть меньше одного поколения, которое должно родиться, вырасти и достичь зрелости в условиях денацификации".

Напомним, пропагандисты Кремля назвали нападение на Украину "решением украинского вопроса" Путиным.

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