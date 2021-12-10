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Репрессии СССР в Крыму: СБУ рассекретила архивные документы XX века

10 декабря, 2021 пятница
16:40
Общество

В пятницу, 10 декабря, Служба безопасности Украины и Государственная архивная служба открыли онлайн-доступ к архивным документам, подтверждающим репрессивные действия Советского союза на Крымском полуострове в XX веке

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Обнародованные материалы имеют важное значение в условиях гибридной войны с Россией и временной закрытости Крымских архивов. В настоящее время крайне важно ознакомить широкую общественность с исторической правдой. В частности, об инициированных из Москвы масштабных репрессиях, которые совершались коммунистическим тоталитарным режимом на Крымском полуострове", - сказал сотрудник Отраслевого государственного архива Вячеслав Василенко.

Теперь на официальном сайте Укргосархива в специальной рубрике "Архивы Крыма" можно просмотреть копии почти 7 тыс. страниц документов из 30 дел, общим размером 23 гигабайта. Среди них:

  • акты об исполнении смертных приговоров органов ВЧК-ОГПУ за 1920-1922 и 1928-1934 гг. и судебных органов на территории Крыма за 1920-1941 гг.;
  • протоколы заседаний Крымских коллегий Всероссийской чрезвычайной комиссии и президиума Государственного политического управления в городах Симферополь, Севастополь и Феодосия за 1921-1922 гг.;
  • часть протоколов заседаний тройки УНКВД Крымской АССР за 1937 г.

"Эти документы содержат много информации о десятках тысяч жителей Крыма, ставших жертвами коммунистического тоталитарного режима. Там можно найти фамилию, имя, отчество, род занятий, национальность, информацию об их семьях, причины ареста, обвинения, которые им советская власть выдвигала, информацию об осуждении, расстреле и дальнейшей судьбе", - отметил председатель Госархива Анатолий Хромов.

Найти информацию можно не только о репрессированных, но и об исполнителях и организаторах преследований. К примеру, среди материалов есть протоколы заседаний, по которым принимали на службу будущих исполнителей.

"Очень важно, что часть этих документов содержит фото арестованных и расстрелянных. То есть мы можем помочь людям, которые ищут какие-либо сведения о своих репрессированных предках не только найти текстовую информацию, но и посмотреть, как выглядели их предки перед расстрелом", - подчеркнул Хромов.

Эта презентация – первый этап рассекречивания и выкладки в свободный доступ доказательств о репрессиях, проводимых советской властью в Крыму. Организаторы планируют оцифровать все 106 дел, к которым имеют доступ, где будет около 20 тыс. копий архивных документов. Среди них, в частности, - протоколы заседаний тройки УНКВД Крымской АССР и акты об исполнении смертных приговоров по решению этого внесудебного органа на территории Крымской АССР за 1937-1938 гг.

  • Напомним, ранее СБУ обнародовала архив из 3,5 тыс. документов о борьбе НКВД с УПА.
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