Репрессии против крымскотатарского народа усилились на фоне увеличения военного присутствия россиян в Крыму, - Чубаров
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на фоне увеличения присутствия войск РФ в Крыму репрессии против крымскотатарского народа усилились
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV
“Усиление репрессий против крымских татар и людей других национальностей, проживающих в Крыму и преданных Украине, происходит на фоне увеличения военного присутствия на полуострове. Повторяется, что было накануне 24 февраля, когда в течение двух месяцев Крым наполнялся российской техникой и личным составом. Сейчас снова через Керченский мост россияне стягивают войска от Крыма, чтобы продолжить наступление на Украину. Именно поэтому сейчас репрессии в отношении крымских татар только усиливаются.” – рассказал Чубаров
Чубаров добавил, что россияне вывозят судить представителей крымскотатарского народа в город Ростов-на-Дону. По его словам, люди получали по сфабрикованным делам достаточно большие сроки заключения.
- Напомним, 16 марта Офис генпрокурора сообщил, что в Крыму похитили ветерана крымскотатарского движения Абдурешита Джеппарова.
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