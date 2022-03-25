Репрессии против крымскотатарского народа усилились на фоне увеличения военного присутствия россиян в Крыму, - Чубаров

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV



“Усиление репрессий против крымских татар и людей других национальностей, проживающих в Крыму и преданных Украине, происходит на фоне увеличения военного присутствия на полуострове. Повторяется, что было накануне 24 февраля, когда в течение двух месяцев Крым наполнялся российской техникой и личным составом. Сейчас снова через Керченский мост россияне стягивают войска от Крыма, чтобы продолжить наступление на Украину. Именно поэтому сейчас репрессии в отношении крымских татар только усиливаются.” – рассказал Чубаров



Чубаров добавил, что россияне вывозят судить представителей крымскотатарского народа в город Ростов-на-Дону. По его словам, люди получали по сфабрикованным делам достаточно большие сроки заключения.

Напомним, 16 марта Офис генпрокурора сообщил, что в Крыму похитили ветерана крымскотатарского движения Абдурешита Джеппарова.

“Буквально недавно, 22 марта, состоялось очередное судилище по Тимуру Ялкабову. Он получил 17 лет тюрьмы Ленуру Сейдаметову дали 13 лет. Также в эти дни произошло задержание одного из ветеранов крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова. До сих пор идет судилище над первым заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом" – сообщил Чубаров