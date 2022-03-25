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Репрессии против крымскотатарского народа усилились на фоне увеличения военного присутствия россиян в Крыму, - Чубаров

25 мартa, 2022 пятница
11:02
война с Россией Рефат Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на фоне увеличения присутствия войск РФ в Крыму репрессии против крымскотатарского народа усилились

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV

“Усиление репрессий против крымских татар и людей других национальностей, проживающих в Крыму и преданных Украине, происходит на фоне увеличения военного присутствия на полуострове. Повторяется, что было накануне 24 февраля, когда в течение двух месяцев Крым наполнялся российской техникой и личным составом. Сейчас снова через Керченский мост россияне стягивают войска от Крыма, чтобы продолжить наступление на Украину. Именно поэтому сейчас репрессии в отношении крымских татар только усиливаются.” – рассказал Чубаров

Чубаров добавил, что россияне вывозят судить представителей крымскотатарского народа в город Ростов-на-Дону. По его словам, люди получали по сфабрикованным делам достаточно большие сроки заключения.

“Буквально недавно, 22 марта, состоялось очередное судилище по Тимуру Ялкабову. Он получил 17 лет тюрьмы Ленуру Сейдаметову дали 13 лет. Также в эти дни произошло задержание одного из ветеранов крымскотатарского национального движения Абдурешита Джеппарова. До сих пор идет судилище над первым заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариманом Джелялом" – сообщил Чубаров Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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