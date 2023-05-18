Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Репортеры без границ представили 8 пунктов укрепления журналистики в Украине и упомянули об Еспресо

Репортеры без границ представили 8 пунктов укрепления журналистики в Украине и упомянули об Еспресо

18 мая, 2023 четверг
18:56
Новости

Репортеры без границ на пресс-конференции в Киеве представили 8 пунктов "дорожной карты" для развития свободных медиа. Они также высказались по поводу недопустимости дискриминации СМИ и необходимости возвращения Еспресо и других каналов в систему цифрового вещания

Свои предложения организация направила в Офис президента Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины и Офис Генерального прокурора.

Генеральный секретарь Репортеров без границ (RSF) Кристоф Делуар отметил, что ситуация в Украине историческая. "Мы поражены украинской стойкостью, несмотря на контекст. Мы хотим поддержать демократическую Украину на этом пути и выносим предложения по усилению ее информационного пространства". По его словам, "дорожная карта" должна помочь отстроить демократическую среду медиа в Украине и решать имеющиеся проблемы: организация будет рекомендовать президенту Зеленскому претворять ее в жизнь и следить за воплощением рекомендаций.

Руководитель бюро RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье призвала снять препятствия в аккредитации журналистов на фронте и дискриминацию СМИ в вопросах освещения войны. "Около 15 000 журналистов аккредитовано для освещения войны, поэтому аккредитация является серьезным вызовом украинской власти", - отметила она.

Приветствуя недавно принятый закон о медиа, Кавелье обратила внимание на то, что остаются моменты, требующие немедленного усовершенствования. "Мы хотим отметить, что не всегда можно свободно выражаться в рамках телемарафона. Еспресо и другие каналы должны быть быстро реинкорпорированы в национальную систему цифрового вещания, откуда они были исключены более года назад".

Читайте также: Отключение телеканала "Еспресо" из Т2: Украина уже год шагает в противоположную сторону от демократии и свободы слова

Высказалась о телемарафоне и председатель Наблюдательного совета Суспильного Светлана Остапа, призвав положить конец "единому телемарафону", полезному в начале войны, но все больше удаляющемуся от потребностей своего существования.

Оксана Романюк, директор Института массовой информации (ИМИ) поблагодарила Репортеров без границ за визит и поддержку и выразила надежду, что плюрализм медиа и качественная независимая украинская журналистика будут развиваться.

Репортеры без границ высказали следующие рекомендации:

  • Покончить с необоснованными ограничениями или дискриминацией в освещении войны
  • Содействовать плюрализму и независимости СМИ
  • Обеспечить финансирование журналистики
  • Содействовать качественной журналистике в цифровых и экономических экосистемах посредством внедрения чрезвычайного протокола Инициативы журналистского доверия (JTI).
  • Присоединиться к Международному партнерству по информации и демократии, многосторонней инициативе, инициированной Репортерами без границ для разработки и внедрения демократических гарантий в цифровом пространстве
  • Развивать и продвигать законодательную базу, предложенную под названием «система защиты» демократических информационных пространств
  • Бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов как приоритет для судебной системы
  • Привлечь к ответственности виновных в пропаганде, подстрекавших к военным преступлениям
  • 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Госспецсвязи заявило, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
  • "Медиарух" и Комиссия журналистской этики призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с отключением информационных каналов из цифрового эфира и объяснить причины таких действий концерна РРТ. Кроме того, в поддержку телеканалов к президенту Зеленскому обратились более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции и даже депутаты польского сейма и сенаторы Польши.
  • Международная федерация журналистов в январе 2023 года отметила: "Мы чрезвычайно обеспокоены авторитарным дрейфом украинской власти по поводу СМИ и журналистов. Мы должны помнить, что не может быть демократии без независимой журналистики и свободной прессы".
  • По случаю годовщины отключения телеканалов международная организация "Репортеры без границ" обратилась к украинским властям и призвала гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.

Читайте также:
18 мая, 2023 четверг
Ночной удар РФ по Украине: работала ПВО, есть попадания и падение обломков. В Одесской области есть погибший и раненые
Микола Княжицький
Автор
16 мая, 2023 вторник
Князева задержали за то, что не дал депутату Госдумы России Бабакову украсть ГОК
17 мая, 2023 среда
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.13
    Покупка 37.13
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
18 мая
20:08
OPINION
Финал Лиги чемпионов можно не смотреть. "Интеру" будет больно
19:47
Эксклюзив
Роман Бессмертный
Российские атаки будут продолжаться, пока будет продолжаться вояж китайской делегации по Европе, - дипломат Бессмертный
19:37
Враг стянул в Бахмут большую часть резервов, однако ВСУ продвинулись вперед, - Маляр
19:11
Норвегия передает Украине 8 РСЗО большой дальности и 3 радара для выявления артиллерии
19:00
Обзор
Победные новости 449-го дня войны: продвижение ВСУ на флангах Бахмута и еще больше ПВО для Украины
18:57
В Каховском районе оккупанты подселяют своих военных в дома к мирным жителям, — Генштаб
18:12
Джо Байден
Республиканка Марджори Тейлор Грин заявила о намерении внести в Конгресс проект закона об импичменте Байдена
18:00
OPINION
Почему для российских военных преступников требуется спецтрибунал
17:52
Обновлено
Российская армия ударила в дом на Харьковщине: погиб человек, есть раненые
17:46
Правоохранители пока не нашли около $750 тыс. из взятки Князеву, - прокурор
17:38
"Мирная миссия" Папы Римского: в Ватикане утверждают, что Москва и Киев согласились принять спецпосланников
17:37
OPINION
Как судьи "развели" Жеваго
17:20
Новая петиция к президенту о защите культурного пространства стремительно набирает поддержку
17:19
Обновлено
Зеленский присоединится к саммиту G7 в онлайн-формате, - правительство Японии
17:15
Вышел трейлер фильма "Убийцы лунного цветка" с Леонардо ди Каприо и Робертом де Ниро в главных ролях
16:57
НАТО
НАТО готовит план на случай открытого противостояния с Россией, – Reuters
16:43
Против мирных жителей Мариуполя пьяные кадыровцы применяют холодное оружие, - Центр нацсопротивления
16:36
В Киеве пока не планируют открывать пляжный сезон из-за отсутствия укрытий
16:29
ЕБРР
Ради Украины ЕБРР третий раз в истории увеличивает капитальную базу
16:21
Эксклюзив
Ночью над Одессой ПВО уничтожила 6 "калибров" и 2 "искандера", - Братчук
16:12
"На этот раз мы уничтожим зло": Зеленский назвал депортацию крымских татар геноцидом и предрек поражение РФ
16:08
OPINION
Об адептах идеи расстрела коррумпированных судей
15:58
В Украине будет больше систем ПВО NASAMS, - Стефанчук
15:56
ЕС не будет вводить ограничений против Росатома в рамках 11-го пакета санкций, – CNN
15:49
ЛНР
Перешли на сторону врага: двум экс-правохранителям с Луганщины объявили подозрения в коллаборационизме и терроризме
15:37
Есть кейс, когда колонну техники РФ фиксировали в течение 100 км: чат-ботом еВраг воспользовались полмиллиона украинцев
15:28
Дожди почти по всей Украине, температура до +26 °C: прогноз погоды на 19 мая от Наталки Диденко
15:27
война против РФ ВСУ
Чиновники США предполагают, что война РФ с Украиной может превратиться в замороженный конфликт и продолжаться годами, - Politico
15:27
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:14
МВД установило двух российских военных, расстреливавших гражданское население в Буче
15:13
Что с делами Жеваго?
15:12
США планируют проверить эффективность санкций против РФ
15:10
Дмитрий Песков
"Ответ на недружественные шаги": в Кремле прокомментировали заморозку счетов дипмиссии Финляндии
14:54
Минобороны Польши о войне в Украине: "Наблюдаем как минимум конец путинской эпохи"
14:54
Обновлено
Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева
14:49
Просил у патриарха Кирилла гумпомощи и освящал российских солдат: священнику УПЦ МП в Харьковской области объявили подозрение
14:42
Жителям временно оккупированной Запорожской области рассылают сообщения с призывом голосовать на псевдовыборах, - мэр Мелитополя
14:42
Майя Санду
Санду заявила, что Молдова хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы от РФ
14:32
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Уничтожение европейского сообщества – это нескрываемая цель Путина, - Княжицкий
14:30
В России заявили, что следующие два месяца станут решающими для судьбы "зернового соглашения"
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV