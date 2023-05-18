Репортеры без границ представили 8 пунктов укрепления журналистики в Украине и упомянули об Еспресо
Репортеры без границ на пресс-конференции в Киеве представили 8 пунктов "дорожной карты" для развития свободных медиа. Они также высказались по поводу недопустимости дискриминации СМИ и необходимости возвращения Еспресо и других каналов в систему цифрового вещания
Свои предложения организация направила в Офис президента Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины и Офис Генерального прокурора.
Генеральный секретарь Репортеров без границ (RSF) Кристоф Делуар отметил, что ситуация в Украине историческая. "Мы поражены украинской стойкостью, несмотря на контекст. Мы хотим поддержать демократическую Украину на этом пути и выносим предложения по усилению ее информационного пространства". По его словам, "дорожная карта" должна помочь отстроить демократическую среду медиа в Украине и решать имеющиеся проблемы: организация будет рекомендовать президенту Зеленскому претворять ее в жизнь и следить за воплощением рекомендаций.
Руководитель бюро RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье призвала снять препятствия в аккредитации журналистов на фронте и дискриминацию СМИ в вопросах освещения войны. "Около 15 000 журналистов аккредитовано для освещения войны, поэтому аккредитация является серьезным вызовом украинской власти", - отметила она.
Приветствуя недавно принятый закон о медиа, Кавелье обратила внимание на то, что остаются моменты, требующие немедленного усовершенствования. "Мы хотим отметить, что не всегда можно свободно выражаться в рамках телемарафона. Еспресо и другие каналы должны быть быстро реинкорпорированы в национальную систему цифрового вещания, откуда они были исключены более года назад".
Читайте также: Отключение телеканала "Еспресо" из Т2: Украина уже год шагает в противоположную сторону от демократии и свободы слова
Высказалась о телемарафоне и председатель Наблюдательного совета Суспильного Светлана Остапа, призвав положить конец "единому телемарафону", полезному в начале войны, но все больше удаляющемуся от потребностей своего существования.
Оксана Романюк, директор Института массовой информации (ИМИ) поблагодарила Репортеров без границ за визит и поддержку и выразила надежду, что плюрализм медиа и качественная независимая украинская журналистика будут развиваться.
Репортеры без границ высказали следующие рекомендации:
- Покончить с необоснованными ограничениями или дискриминацией в освещении войны
- Содействовать плюрализму и независимости СМИ
- Обеспечить финансирование журналистики
- Содействовать качественной журналистике в цифровых и экономических экосистемах посредством внедрения чрезвычайного протокола Инициативы журналистского доверия (JTI).
- Присоединиться к Международному партнерству по информации и демократии, многосторонней инициативе, инициированной Репортерами без границ для разработки и внедрения демократических гарантий в цифровом пространстве
- Развивать и продвигать законодательную базу, предложенную под названием «система защиты» демократических информационных пространств
- Бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов как приоритет для судебной системы
- Привлечь к ответственности виновных в пропаганде, подстрекавших к военным преступлениям
- 4 апреля 2022 года Концерн РРТ выключил Еспресо, Прямой и 5-й канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Госспецсвязи заявило, что Еспресо выключили из цифрового эфира во исполнение решения СНБО.
- "Медиарух" и Комиссия журналистской этики призвали президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию с отключением информационных каналов из цифрового эфира и объяснить причины таких действий концерна РРТ. Кроме того, в поддержку телеканалов к президенту Зеленскому обратились более 150 представителей украинской научной и культурной интеллигенции и даже депутаты польского сейма и сенаторы Польши.
- Международная федерация журналистов в январе 2023 года отметила: "Мы чрезвычайно обеспокоены авторитарным дрейфом украинской власти по поводу СМИ и журналистов. Мы должны помнить, что не может быть демократии без независимой журналистики и свободной прессы".
- По случаю годовщины отключения телеканалов международная организация "Репортеры без границ" обратилась к украинским властям и призвала гарантировать плюрализм информации, урегулировав проблему как можно скорее.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное