Репортеры без границ представили 8 пунктов укрепления журналистики в Украине и упомянули об Еспресо

Свои предложения организация направила в Офис президента Украины, Министерство культуры и информационной политики Украины и Офис Генерального прокурора.

Генеральный секретарь Репортеров без границ (RSF) Кристоф Делуар отметил, что ситуация в Украине историческая. "Мы поражены украинской стойкостью, несмотря на контекст. Мы хотим поддержать демократическую Украину на этом пути и выносим предложения по усилению ее информационного пространства". По его словам, "дорожная карта" должна помочь отстроить демократическую среду медиа в Украине и решать имеющиеся проблемы: организация будет рекомендовать президенту Зеленскому претворять ее в жизнь и следить за воплощением рекомендаций.

Руководитель бюро RSF в Восточной Европе и Центральной Азии Жанна Кавелье призвала снять препятствия в аккредитации журналистов на фронте и дискриминацию СМИ в вопросах освещения войны. "Около 15 000 журналистов аккредитовано для освещения войны, поэтому аккредитация является серьезным вызовом украинской власти", - отметила она.

Приветствуя недавно принятый закон о медиа, Кавелье обратила внимание на то, что остаются моменты, требующие немедленного усовершенствования. "Мы хотим отметить, что не всегда можно свободно выражаться в рамках телемарафона. Еспресо и другие каналы должны быть быстро реинкорпорированы в национальную систему цифрового вещания, откуда они были исключены более года назад".

Читайте также: Отключение телеканала "Еспресо" из Т2: Украина уже год шагает в противоположную сторону от демократии и свободы слова

Высказалась о телемарафоне и председатель Наблюдательного совета Суспильного Светлана Остапа, призвав положить конец "единому телемарафону", полезному в начале войны, но все больше удаляющемуся от потребностей своего существования.

Оксана Романюк, директор Института массовой информации (ИМИ) поблагодарила Репортеров без границ за визит и поддержку и выразила надежду, что плюрализм медиа и качественная независимая украинская журналистика будут развиваться.

Репортеры без границ высказали следующие рекомендации:

Покончить с необоснованными ограничениями или дискриминацией в освещении войны

Содействовать плюрализму и независимости СМИ

Обеспечить финансирование журналистики

Содействовать качественной журналистике в цифровых и экономических экосистемах посредством внедрения чрезвычайного протокола Инициативы журналистского доверия (JTI).

Присоединиться к Международному партнерству по информации и демократии, многосторонней инициативе, инициированной Репортерами без границ для разработки и внедрения демократических гарантий в цифровом пространстве

Развивать и продвигать законодательную базу, предложенную под названием «система защиты» демократических информационных пространств

Бороться с безнаказанностью за преступления против журналистов как приоритет для судебной системы

Привлечь к ответственности виновных в пропаганде, подстрекавших к военным преступлениям