Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы считаем, что новые правила чрезмерны. Они делают репортажи с фронта практически невозможными", - сказал Кристиан Мир, исполнительный директор "Репортеров без границ".

В настоящее время для медиа закрыты 52 населенных пункта на востоке Украины, а также для работников СМИ закрыт доступ ко всем портам, военным объектам, отвоеванным районам и приграничным зонам на юге. Отмечается, что боевые зоны разделены на "красные", "желтые" и "зеленые". Вход в "красную" зону журналистам запрещен, в "желтой" зоне работники СМИ могут работать только в сопровождении военного.

Кроме того, военные вводят новые пресс-карты для работников СМИ в зоне боевых действий. Эти аккредитации действительны только в течение шести месяцев, а затем должны быть обновлены. Пресс-карты, выданные в прошлом году, действительны до 1 мая 2023 года.

С 3 марта 2022 года, согласно приказу № 73 "Об организации взаимодействия между Вооруженными силами Украины, другими составляющими Сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения", журналисты должны получать аккредитацию от Минобороны, чтобы снимать репортажи с прифронтовых зон.