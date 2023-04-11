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"Репортажи с фронта почти невозможны": "Репортеры без границ" назвали чрезмерными ограничения для журналистов на востоке и юге Украины

11 апреля, 2023 вторник
21:39
война с Россией

Организация "Репортеры без границ" осудила запрет для журналистов на посещение 52 прифронтовых населенных пунктов, который действует с конца марта

Об этом говорится в заявлении организации.

"Мы считаем, что новые правила чрезмерны. Они делают репортажи с фронта практически невозможными", - сказал Кристиан Мир, исполнительный директор "Репортеров без границ".

В настоящее время для медиа закрыты 52 населенных пункта на востоке Украины, а также для работников СМИ закрыт доступ ко всем портам, военным объектам, отвоеванным районам и приграничным зонам на юге. Отмечается, что боевые зоны разделены на "красные", "желтые" и "зеленые". Вход в "красную" зону журналистам запрещен, в "желтой" зоне работники СМИ могут работать только в сопровождении военного.

Кроме того, военные вводят новые пресс-карты для работников СМИ в зоне боевых действий. Эти аккредитации действительны только в течение шести месяцев, а затем должны быть обновлены. Пресс-карты, выданные в прошлом году, действительны до 1 мая 2023 года.

С 3 марта 2022 года, согласно приказу № 73 "Об организации взаимодействия между Вооруженными силами Украины, другими составляющими Сил обороны и представителями средств массовой информации на время действия правового режима военного положения", журналисты должны получать аккредитацию от Минобороны, чтобы снимать репортажи с прифронтовых зон.

  • Журналисты, освещающие события российско-украинской войны, выступили против цензуры и требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах.
  • Международная организация "Репортеры без границ", следящая за соблюдением свободы слова в мире, раскритиковала отключение Эспрессо, Прямого и 5 канала из сети цифрового наземного телевидения и призвала власти Украины исправить эту ситуацию.
журналисты
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