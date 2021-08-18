Репетиция парада ко Дню Независимости: Киев сковали пробки
В Киеве образовались большие пробки из-за ограничений движения, ведь проходит репетиция парада ко Дню Независимости Украины
Об этом передает Еспресо.TV.
В столице затруднено движение транспорта из-за репетиции парада.
Так, движение транспорта затруднено возле станций метро "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Нивки", "Святошин", "Шулявка" "Почайна" "Университет", "Театральная", "Лукьяновская", "Политехнический институт", "Лыбидская", "Дружбы народов", "Контрактовая площадь", "Вокзальная".
Пробки образовались на Соломенской площади, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Дружбы народов, улице Саперно-Слободской, бульваре Шевченко, улице Льва Толстого, проспекте Степана Бандеры, улице Сечевых Стрельцов, улицы Юрия Ильенко, улице Большая Житомирская, Подоле.
В свою очередь, на Левом берегу ситуация с движением не осложнена. Небольшие пробки есть только у метро "Выдубичи" и "Осокорки".
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