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Репетиция парада ко Дню Независимости: КГГА обнародовала расписание перекрытия транспортного движения

16 августа, 2021 понедельник
14:03
Общество парад

В Киеве 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости: предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

В дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения мероприятий (24 августа) в Киеве предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Так, 18, 20, 22 августа:

  • с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
  • с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричеву спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).
  • с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 1:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицкой проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

В свою очередь, 24 августа:

  • с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.
  • с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. До ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно - на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Отдельно возможные перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана:

  • с 22 до 24 августа - на Парковой дороге;
  • с 6:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;
  • с 6:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской в б-ру Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда в Михайловское пер.).

Обращаем внимание, что детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликовано дополнительно.

Отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице.

Во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.

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Киев
движение транспорта
новости Киева
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