Рэпер Серега обнялся с Лукашенко
Исполнитель песен в стиле рэп Сергей Пархоменко, более известный как Серега, во время пропагандистского концерта на празднике Купалье (белорусский аналог украинского Ивана Купала) на родине Александра Лукашенко, в агрогородке Александрия, Шкловского района Могилевской области Беларуси, выразил ему всестороннюю поддержку
Действо проходило вечером в субботу, 10 июля 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .
"Певец от души зажег на концерте, а под его коронный " Черный бумер " танцевали даже другие артисты за сценой. В завершение своего выступления он попросил проверить на прочность рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мыслям на этот счет. И сделал вывод, что оно самое крепкое в Европе - восточной, центральной и западной", - передает по этому поводу подчиненное администрации Лукашенко государственное информагентство БЕЛТА .
На видео видно, что они не просто пожали друг другу руки, а дважды дружески обнялись.
При этом Серега специально для этого спустился со сцены и подошел к Лукашенко, присутствовавшему на концерте вместе со своим младшим сыном Николаем.
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