Рэпер Серега обнялся с Лукашенко

Действо проходило вечером в субботу, 10 июля 2021 года, рассказывает Еспресо.TV .



"Певец от души зажег на концерте, а под его коронный " Черный бумер " танцевали даже другие артисты за сценой. В завершение своего выступления он попросил проверить на прочность рукопожатие Александра Лукашенко, чтобы не доверять чужим мыслям на этот счет. И сделал вывод, что оно самое крепкое в Европе - восточной, центральной и западной", - передает по этому поводу подчиненное администрации Лукашенко государственное информагентство БЕЛТА .











На видео видно, что они не просто пожали друг другу руки, а дважды дружески обнялись.



При этом Серега специально для этого спустился со сцены и подошел к Лукашенко, присутствовавшему на концерте вместе со своим младшим сыном Николаем.