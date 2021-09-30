Рэпер Эминем открыл ресторан спагетти и сам выдал первые заказы

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на The Detroit News.



Артист лично выдал первые 10 заказов и сделал фото с клиентами.

Название ресторана - это ссылка на строку из хита Эминема Lose Yourself о тошноте перед рэп-баттл: "Его ладони потные, колени слабые, руки тяжелые. По его свитеру уже рвота, мамины спагетти".

Очередь до открытия заведения уже была на несколько кварталов. Появление рэпера во время открытия не было анонсировано.



В заведении можно попробовать: "мамины спагетти" за $9, "мамины спагетти с фрикадельками" за $12 и "спагетти-сэндвич" за $11.



Над рестораном также открылся трейлер с символикой Эминема. Там можно купить футболки, худи, кассеты и виниловые пластинки.