Репер Alyona Alyona и метал-группа из Винницы Space Of Variations выпустили совместный трек

Трек опубликован на YouTube.



"Мы хотели сделать что-то особенное и необычное на новой пластинке. Раздвинуть собственные рамки восприятия нашей музыки и проделать то же самое со слушателем. Тогда мне и пришла в голову идея коллаборации с хип-хоп королевой Украины. Я набрал ее и предложил концепт. Ей понравилась идея увидеть себя в новом амплуа и так Алена стала первым артистом за всю историю группы SOV, с которым мы сделали фит", - прокоментировал работу вокалист группы Фло, передает НВ .

Ultrabeat - первый сингл из будущего альбома Space Of Variations, который выйдет на австрийском лейбле с мировым именем Napalm Records. Режиссером видео стал Олег Руз, который работал со многими мировыми и украинскими именами в рок/металл сегменте.

"Мне очень приятно, что эта группа предложил сделать такую экспериментальную коллаборацию и наша дружба с ребятами длиной в два года переросла в творческий тандем на этом треке... Именно этим фитом я начну ряд своих треков, которые хочу посвятить тем, кто выходит бороться за свои идеи и принципы, тем, кто отстаивает свои права или позицию, тем, кто хочет справедливости", - прокомментировала Alyona Alyona.