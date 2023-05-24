Репарации за Вторую мировую: в Польше заявили, что Германия "трусливо прячется за юрисдикционным иммунитетом"
Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия трусливо прячется за юрисдикционным иммунитетом в вопросе выплат репараций
Об этом он сказал PAP.
"Это шизофреническая ситуация со стороны Германии, которая считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, а с другой стороны трусливо прячется за юрисдикционным иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам немецкой оккупации", - заявил дипломат.
Особенностью правового статуса государства как субъекта международных отношений является наличие у него иммунитета, базирующегося на общем принципе международного права "равный над равным не имеет власти и юрисдикции". Юрисдикционный иммунитет включает следующие аспекты:
1) Судебный иммунитет. Государство не может быть подсудным перед судами другого государства. Это означает, что ни одно другое государство не властно рассматривать дела, в которых одно государство является стороной.
2) Иммунитет от предварительного обеспечения иска. Без согласия государства невозможно применять какие-либо принудительные меры по его имуществу с целью предварительного обеспечения иска, который был к нему предъявлен.
3) Иммунитет от принудительного исполнения судебного решения. Без согласия государства нельзя осуществить принудительное исполнение решения, принятого юрисдикционным органом другого государства в отношении первого государства.
Эти принципы иммунитета придают государствам особый статус и признают их суверенитет и независимость от юрисдикции других государств. Они способствуют поддержанию международного порядка и взаимоотношений между государствами.
- В сентябре 2022 года в Польше потребовали репарации от Германии на сумму €1,3 трлн за нацистскую оккупацию страны.
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