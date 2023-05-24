Об этом он сказал PAP.

"Это шизофреническая ситуация со стороны Германии, которая считает себя государством законопослушным, демократическим, соблюдающим права человека, а с другой стороны трусливо прячется за юрисдикционным иммунитетом в вопросе выплат польским жертвам немецкой оккупации", - заявил дипломат.

Особенностью правового статуса государства как субъекта международных отношений является наличие у него иммунитета, базирующегося на общем принципе международного права "равный над равным не имеет власти и юрисдикции". Юрисдикционный иммунитет включает следующие аспекты:

1) Судебный иммунитет. Государство не может быть подсудным перед судами другого государства. Это означает, что ни одно другое государство не властно рассматривать дела, в которых одно государство является стороной.

2) Иммунитет от предварительного обеспечения иска. Без согласия государства невозможно применять какие-либо принудительные меры по его имуществу с целью предварительного обеспечения иска, который был к нему предъявлен.

3) Иммунитет от принудительного исполнения судебного решения. Без согласия государства нельзя осуществить принудительное исполнение решения, принятого юрисдикционным органом другого государства в отношении первого государства.

Эти принципы иммунитета придают государствам особый статус и признают их суверенитет и независимость от юрисдикции других государств. Они способствуют поддержанию международного порядка и взаимоотношений между государствами.