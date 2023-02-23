"Ренн" - "Шахтер": где и когда смотреть ответный матч украинцев в плей-офф Лиги Европы
Сегодня, 23 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет против французского "Ренна" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На групповой стадии Лиги Европы "Ренн" соревновался в группе B с турецким "Фенербахче", кипрским "АЭК Ларнаком" и киевским "Динамо". Французы заняли второе место.
Донецкий "Шахтер" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".
Первый матч закончился победой "Шахтера" со счетом 2:1.
Лига Европы
1/16 финала
23 февраля
"Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Украина)
Ренн, "Стад де ла Рут де Лорьян"
Начало в 22:00
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