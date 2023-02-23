Об этом сообщает Еспресо.TV.

На групповой стадии Лиги Европы "Ренн" соревновался в группе B с турецким "Фенербахче", кипрским "АЭК Ларнаком" и киевским "Динамо". Французы заняли второе место.

Донецкий "Шахтер" начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе с мадридским "Реалом", немецким "Лейпцигом" и шотландским "Селтиком".

Первый матч закончился победой "Шахтера" со счетом 2:1.

Лига Европы

1/16 финала

23 февраля

"Ренн" (Франция) - "Шахтер" (Украина)

Ренн, "Стад де ла Рут де Лорьян"

Начало в 22:00

Трансляция - Мегого