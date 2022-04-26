Renault выходит из капитала АвтоВАЗа, но будет опция вернуться в течение 5-6 лет, - министр промышленности РФ
Французский автоконцерн Renault передаст свою долю (68%) в капитале АВТОВАЗа в пользу центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с опционом на обратный выкуп в течение следующих 5-6 лет
Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает Интерфакс.
Renault, действительно, из-за дефицита средств на поддержание работоспособности или деятельности своих подразделений в России, принимает решение передать акции "АвтоВАЗа" и "Автофрамоса" (московский автозавод ЗАО "Рено Россия"). "Автофрамоса" - Москве, как субъекту. А что касается "АвтоВАЗа", то, скорее всего, это будет НАМИ", - сказал Мантуров.
По словам министра, ожидается, что передача части в АвтоВАЗе французским концерном состоится как соглашение "за рубль".
"Но с опционом на пять или шесть лет – срок, в течение которого они (Renault) могут принять решение по выкупу акций обратно. А если мы в этот период будем осуществлять инвестиции, это также будет учтено в стоимости", – уточнил Мантуров.
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