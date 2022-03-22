Renault возобновил производство на заводе в Москве
Французский автопроизводитель Renault возобновил производство на заводе в Москве
Об этом заявил представитель компании, сообщает Reuters.
В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве на фоне вторжения россии в Украину.
После возобновления работы в рф производитель заявил, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".
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