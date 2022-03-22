Renault возобновил производство на заводе в Москве

Об этом заявил представитель компании, сообщает Reuters.



В конце февраля Renault приостановил работу на своем автосборочном заводе в Москве на фоне вторжения россии в Украину.



После возобновления работы в рф производитель заявил, что это произошло из-за "вынужденного изменения существующих логистических маршрутов".



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb