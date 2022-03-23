Renault приостанавливает работу завода в Москве

Об этом сообщила пресс-служба компании по итогам заседания в среду, информирует Эспрессо.TV

Отмечается, что производство на московском заводе с сегодняшнего дня прекращено.

"По своей части в АвтоВАЗе, Renault Group оценивает доступные варианты с учетом текущей среды и с учетом ответственного отношения к своим 45 000 сотрудникам в России", - говорится в заявлении.

Отметим сегодня, 23 марта, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба публично призвал мир отказаться от продукции компании Renault.

Накануне стало известно, что французский производитель Renault после паузы возобновил работу своих заводов в России. После полномасштабного вторжения России в Украину компания заявляла о приостановке производства авто в РФ, сославшись на логистические проблемы.

На московском заводе Renault собирает для России кроссоверы Duster, Arkana и Kaptur и внедорожник Nissan Terrano.

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