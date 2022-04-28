Ремонту не подлежит: несколько населенных пунктов Луганщины остались без воды до конца войны

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке.



"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске уже не будет. Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением", - написал он.



В Лисичанске не удастся возобновить водоснабжение до конца войны.



"Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – написал Гайдай.



Также без водоснабжения остались Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все свободные города области.



"Водоканалы не функционируют. Есть населенные пункты в громадах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – добавил глава ОВА.



Напомним, из Луганщины 28 апреля удалось эвакуировать в Днепр 53 жителя.



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