Ремонту не подлежит: несколько населенных пунктов Луганщины остались без воды до конца войны
В Луганской области почти полностью уничтожены коммуникации, восстановить их можно будет только после окончания войны
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке.
"Восстановлению не подлежит. Воды в Лисичанске уже не будет. Коммуникации в Луганской области уничтожены почти полностью. В частности, кризисная ситуация сложилась с водоснабжением", - написал он.
В Лисичанске не удастся возобновить водоснабжение до конца войны.
"Сегодня руководитель Лисичанской ВГА отчитался, что в городе воды не будет до конца войны. Ремонты невозможны", – написал Гайдай.
Также без водоснабжения остались Рубежное, Попасная, Северодонецк – то есть почти все свободные города области.
"Водоканалы не функционируют. Есть населенные пункты в громадах, где вода частично есть, сообщать о них не будем, потому что рашисты могут этим воспользоваться", – добавил глава ОВА.
Напомним, из Луганщины 28 апреля удалось эвакуировать в Днепр 53 жителя.
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