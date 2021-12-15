Ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила коммунальщиков на хищении бюджетных средств
Полиция Киева раскрыла схему присвоения бюджетных средств, участники которой с помощью частных предприятий присвоили деньги, выделенные на ремонт Южного моста
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, схему придумали должностные лица коммунального предприятия и частного предприятия. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию относительно объемов выполненных подрядных работ на Южном мосту Киева и стоимости строительных материалов.
На ремонт моста было выделено 148 млн грн, чтобы провести капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода. Полицейские установят сумму ущерба после экспертизы.
Причастным к делу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается.
- Напомним, 13 декабря НАБУ и САП разоблачили девять человек в хищении средств государственных хлебозаготовительных госпредприятий, которые организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний для завладения 157 млн грн.
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