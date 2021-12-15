Ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила коммунальщиков на хищении бюджетных средств

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



По данным следствия, схему придумали должностные лица коммунального предприятия и частного предприятия. Они вносили ложные сведения в отчетную документацию относительно объемов выполненных подрядных работ на Южном мосту Киева и стоимости строительных материалов.



На ремонт моста было выделено 148 млн грн, чтобы провести капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода. Полицейские установят сумму ущерба после экспертизы.



Причастным к делу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.



Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 13 декабря НАБУ и САП разоблачили девять человек в хищении средств государственных хлебозаготовительных госпредприятий, которые организовали схему создания искусственной задолженности госкомпаний для завладения 157 млн грн.