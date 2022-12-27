Ремонт "Северных потоков" может обойтись минимум в $500 млн, - The New York Times

Об этом сообщаетThe New York Times.

Одна смета ремонта "Северных потоков" оценивает стоимость ремонта в сумму, начинающуюся примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать влияние соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва имеет отношение к подрывам на "Северных потоках", хотя доказательства этого публично объявлены не были.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь и дальше должен платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германию и будет вынужден потратиться на ремонт "Северных потоков".