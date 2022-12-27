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Ремонт "Северных потоков" может обойтись минимум в $500 млн, - The New York Times

27 декабря, 2022 вторник
06:45
Мир

Компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб

Об этом сообщаетThe New York Times.

Одна смета ремонта "Северных потоков" оценивает стоимость ремонта в сумму, начинающуюся примерно с 500 миллионов долларов, сообщил источник. Кроме того, российские представители изучают, как долго поврежденные трубы газопроводов могут выдерживать влияние соленой морской воды.

Как известно, многие страны Европы считают, что Москва имеет отношение к подрывам на "Северных потоках", хотя доказательства этого публично объявлены не были.

The New York Times отмечает, что инцидент не принес России однозначных выгод, ведь и дальше должен платить Украине за транзит газа, уже не может использовать аргумент о дешевом голубом топливе для влияния на Германию и будет вынужден потратиться на ремонт "Северных потоков".

  • 26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы .
  • 29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".
  • По мнению экскомандующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.
  • 18 ноября Служба безопасности Швеции заявила , что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии.
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