Ремонт одного из блоков АЭС завершен раньше, чем планировалось: в Минэнерго заявили об усилении мощности в энергосистеме
Ремонт одного из блоков АЭС завершили на 4 дня раньше. Энергосистема Украины получила еще 1000 МВт мощности, что означает стабильное электропитание в домах потребителей
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.
"Благодаря профессиональной и слаженной работе наших атомщиков удалось отремонтировать и запустить блок раньше, чем планировалось. Это чрезвычайно весомый вклад в усиление устойчивости нашей энергосистемы и обеспечение энергобаланса. Для каждого украинца это означает стабильность энергоснабжения", — прокомментировал чиновник.
На какой именно АЭС отремонтировали блок, в Министерстве энергетики не уточнили.
В настоящее время в Украине проходит масштабная ремонтная кампания, направленная на усиление стабильности энергосистемы, разбалансированной из-за обстрелов РФ. Согласно данным, обнародованным в отчете ООН, способность к производству электроэнергии в Украине сократилась на 61 процент в течение года. 6 энергоблоков из 75 были уничтожены, 16 повреждены, один находится под временным контролем РФ, а 22 не работали из-за материально-технических проблем с поставками газа или угля.
В марте в Энергоатоме обещали, что вывод блоков АЭС в плановый ремонт не повлияет на электроснабжение украинцев.
- В июне ремонт одного из блоков АЭС был завершен на 20 дней раньше.
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