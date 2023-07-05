Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

"Благодаря профессиональной и слаженной работе наших атомщиков удалось отремонтировать и запустить блок раньше, чем планировалось. Это чрезвычайно весомый вклад в усиление устойчивости нашей энергосистемы и обеспечение энергобаланса. Для каждого украинца это означает стабильность энергоснабжения", — прокомментировал чиновник.

На какой именно АЭС отремонтировали блок, в Министерстве энергетики не уточнили.

В настоящее время в Украине проходит масштабная ремонтная кампания, направленная на усиление стабильности энергосистемы, разбалансированной из-за обстрелов РФ. Согласно данным, обнародованным в отчете ООН, способность к производству электроэнергии в Украине сократилась на 61 процент в течение года. 6 энергоблоков из 75 были уничтожены, 16 повреждены, один находится под временным контролем РФ, а 22 не работали из-за материально-технических проблем с поставками газа или угля.

В марте в Энергоатоме обещали, что вывод блоков АЭС в плановый ремонт не повлияет на электроснабжение украинцев.