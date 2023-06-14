Ремонт одного из блоков АЭС завершен на 20 дней раньше: в Минэнерго заявили об усилении стабильности энергосистемы
Атомщики завершили ремонт одного из блоков АЭС на 20 дней раньше, что даст энергосистеме Украины дополнительные 1000 МВт мощности
Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.
"После сверхсложной зимы, которая стала вызовом для энергетиков и всех украинцев, продолжается самая масштабная за время Независимости ремонтная кампания на энергетических объектах. Благодаря слаженной и профессиональной работе атомщикам удалось на 20 дней раньше провести и завершить ремонт одного из блоков АЭС. Он прибавит в энергосистему необходимые 1000 МВт мощности для усиления ее устойчивости. Для потребителей это означает: мощность в системе есть, энергоснабжение будет стабильным, следовательно, никаких поводов для волнений и спекуляций по поводу возможных отключений бытовых потребителей нет", - сказал Галущенко.
В результате вражеского обстрела Украины в ночь на 14 июня новых повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время энергетики работают над питанием абонентов в Херсонской и Николаевской областях. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ, которая была подтоплена.
Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных территорий есть отключения в Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В результате технологических нарушений были без света потребители в Одесской и Кировоградской областях.
- В марте в Энергоатоме обещали, что вывод блоков АЭС в плановый ремонт не повлияет на электроснабжение украинцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.83
Покупка 36.83Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 40.64
- Актуальное
- Важное