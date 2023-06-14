Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, передает пресс-служба ведомства.

"После сверхсложной зимы, которая стала вызовом для энергетиков и всех украинцев, продолжается самая масштабная за время Независимости ремонтная кампания на энергетических объектах. Благодаря слаженной и профессиональной работе атомщикам удалось на 20 дней раньше провести и завершить ремонт одного из блоков АЭС. Он прибавит в энергосистему необходимые 1000 МВт мощности для усиления ее устойчивости. Для потребителей это означает: мощность в системе есть, энергоснабжение будет стабильным, следовательно, никаких поводов для волнений и спекуляций по поводу возможных отключений бытовых потребителей нет", - сказал Галущенко.

В результате вражеского обстрела Украины в ночь на 14 июня новых повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано. В настоящее время энергетики работают над питанием абонентов в Херсонской и Николаевской областях. Ремонтные бригады приступили к восстановительным работам на береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ, которая была подтоплена.

Из-за обстрелов прифронтовых и приграничных территорий есть отключения в Херсонской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. В результате технологических нарушений были без света потребители в Одесской и Кировоградской областях.