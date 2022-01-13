Ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный": Минобороны заключило контракт
Опытно-проектный центр кораблестроения заключил с Минобороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный"
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По госконтракту работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.
"Для успешной реализации проекта Центр кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны", – сказал директор, генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.
Речь идет, в частности, о Научно-производственном комплексе газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", "Николаевском судостроительном заводе", судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" и других предприятиях.
- Напомним, 24 декабря в Одессу прибыл французский военный фрегат.
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