Ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный": Минобороны заключило контракт

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



По госконтракту работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.



"Для успешной реализации проекта Центр кооперируется с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны", – сказал директор, генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.



Речь идет, в частности, о Научно-производственном комплексе газотурбостроения "Заря"-"Машпроект", "Николаевском судостроительном заводе", судостроительно-судоремонтном заводе "Нибулон" и других предприятиях.

Напомним, 24 декабря в Одессу прибыл французский военный фрегат.