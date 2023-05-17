Об этом сообщает Государственный концерн "Укроборонпром" .

"Самое быстрое удовлетворение неотложных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию является для нас чрезвычайно важным делом. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сказал он. исполнительный директор немецкой компании Армин Паппергер.

Первым шагом в сотрудничестве станет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники.

Сообщается, что партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в нашей стране и прорабатывать перспективные образцы вооружения и техники на базе нового предприятия с участием специалистов из Украины и Германии.

"Для меня большая честь создать совместное предприятие между одним из ведущих мировых производителей оборонной промышленности Rheinmetall и Укроборонпромом, который увеличил изготовление военной техники и бронетехники, несмотря на многочисленные российские ракетные обстрелы. Работая на победу 24/7, Укроборонпром может сделать еще больше", - заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Начало работы совместного предприятия планируется на середину июля этого года.

Справочно. Rheinmetal – это немецкий оборонный концерн, производящий, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000.