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Ремонт бронетехники и разработка оружия: Укроборонпром и Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия

17 мая, 2023 среда
20:07
Война с Россией вантажівки MAN

Государственный концерн "Укроборонпром" и немецкая компания Rheinmetall заключили соглашение о стратегическом партнерстве для укрепления украинской промышленности и безопасности

Об этом сообщает Государственный концерн "Укроборонпром" .

"Самое быстрое удовлетворение неотложных потребностей Украины в ее борьбе за свободу и демократию является для нас чрезвычайно важным делом. Благодаря своему опыту и возможностям Rheinmetall имеет все, чтобы быть ценным и мощным партнером для Украины как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - сказал он. исполнительный директор немецкой компании Армин Паппергер.

Первым шагом в сотрудничестве станет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники.

Сообщается, что партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в нашей стране и прорабатывать перспективные образцы вооружения и техники на базе нового предприятия с участием специалистов из Украины и Германии.

"Для меня большая честь создать совместное предприятие между одним из ведущих мировых производителей оборонной промышленности Rheinmetall и Укроборонпромом, который увеличил изготовление военной техники и бронетехники, несмотря на многочисленные российские ракетные обстрелы. Работая на победу 24/7, Укроборонпром может сделать еще больше", - заявил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев.

Начало работы совместного предприятия планируется на середину июля этого года.

Справочно. Rheinmetal – это немецкий оборонный концерн, производящий, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000.

  • Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о возможности производить до 600 тысяч снарядов в год для Украины, чтобы помочь ей защищаться от оккупантов.
  • Также известно, что Rheinmetall будет иметь 51% в новой компании, а также возьмет на себя управление ею.
Экономика
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