Ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro: Зеленский подписал закон

Об этом сообщается на сайте Рады.

Закон позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд грн.

Также законом разрешается закупка без тендеров работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украини. Речь идет о модернизации аэропортов в Виннице, Днипре, Одессе, Ривне, Херсоне и на Закарпатье.

Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.

Напомним, Верховная Рада на заседании 3 июня приняла законопроект, которым разрешила выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro - стоимость работ оценивают минимум в 85 млрд грн.

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