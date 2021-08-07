Ремни - за $ 300, пара обуви - за $ 500. На Киевщине разоблачили цех по подделке известных брендов
Полицейские Киевщины разоблачили преступную группу производителей контрафактной люксовой обуви и аксессуаров. Установлено, что 5 человек организовали подпольный цех, где отшивали вещи известных мировых брендов, которые впоследствии под видом оригинала продавали в магазинах столицы и области, а также через онлайн-магазины по всей Украине
На ремни стартовала от 300 долларов, а пара обуви стоила 500 долларов, приводит подробности Еспресо.TV .
"Правоохранители провели ряд обысков в помещениях ателье и магазинах фигурантов, где изъяли в качестве вещественных доказательств контрафактную продукцию, обувь, сумки, ремни, а также и 16 шкур крокодилов, специальные штампы для изготовления поддельного обуви и аксессуаров, гарнитуру и псевдобрендову упаковку", - сообщил сегодня, 7 августа 2012 года, Главное управление Национальной полиции в Киевской области.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
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