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Обновлено

Ректор КНУ им. Шевченко просили организовать встречу Овсянниковой с будущими журналистами – в университете отказали

1 июня, 2022 среда
14:14
война с Россией

Ректору КНУ имени Тараса Шевченко Владимиру Бугрову направили письмо с просьбой посодействовать в организации встречи студентов из института журналистики бывшим редактором российского "Первого канала" Мариной Овсянниковой. Однако в такой встрече было отказано

Подробности о получении письма по просьбе подготовки этой встречи и последующий отказ рассказали в центре Коммуникаций КНУ.

Как отметил ректор КНУ им. Тараса Шевченко Владимир Бугров он получил письмо за подписью Алекса Магдинского, члена организации Operation Sunflower. Организация занимается направлением гуманитарной помощи, предоставленной зарубежными партнерам украинцам, пострадавшим в результате полномасштабного вторжения России, а университетское сообщество сотрудничает с ней.

"Содержание указанного письма сводилось к просьбе оказать содействие в организации встречи студентов Учебно-научного института журналистики с директором по гуманитарным вопросам Фонда по правам человека (Human Rights Foundation) Эмми Карр и известной ныне экс-работницей пропагандистской путинской корпорации "Первый канал", которая десятилетиями дестабилизировала инструмент украинского общества и государства, Мариной Овсянниковой. В соответствии со спецификой делопроизводства письмо организации Operation Sunflower было передано профессору Владимиру Ризуну, директору ННИ журналистики, с письменным поручением относительно подготовки предложения ответа на указанное письмо.И таким ответом Института, как известной академической среды, откуда вышло немало украинских журналистов, стал совершенно очевидным отказ от такой встречи", - пояснил ректор КНУ.

Бугров отметил, что позиция университета не могла быть другой, ведь студенты, курсанты, преподаватели, ученые, работники и выпускники вуза сейчас "гибнут от военных преступлений и бесчеловечной агрессии захватнической армии рашистов".

"О какой встрече с экс-работницей пропагандистской машины может идти речь после Бучи, Ирпеня, Бородянки, других населенных пунктов Киевщины (где проживает много семей наших сотрудников), после невыразимой боли за мирное население Мариуполя и его защитников? Казалось бы, это вопросы, ответы на которые очевидны после 24 февраля..." - добавил Владимир Бугров.

Кроме того, он подчеркнул: эта ситуация еще раз подтвердила тезис о том, что представители "русского мира", "какие бы обманчивые "антисистемные" и "протестные" маски они ни надевали, всегда преследуют цель проникновения в общественно-информационное пространство Украины и западного мира, чтобы и дальше служить инструментом самых разных психологических операций. И, судя по резонансу в медиа, такая операция, как минимум частично, достигла своей цели".

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Отметим, что к ректору КНУ им. Тараса Шевченко обратились с письмом-просьбой организовать встречу студентов вуза, будущих журналистов, с Мариной Овсянниковой, сообщило накануне Общественное радио со ссылкой на собственные источники.

  • 14 марта редактор российского Первого канала выбежала в эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видео с призывом выходить на протесты. На плакате была надпись: "Нет – войне, остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам лгут. Русские против войны". Она также восклицала: "Нет – войне и прекратит войну".
  • Экс-редактор "Первого канала" Марина Освянникова планировала 1 июня дать в Киеве пресс-конференцию, ее отменили.

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Россия
Марина Овсянникова
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