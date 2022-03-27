Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, – информирует Еспресо.TV .

В доказательство своих слов журналист выложил скрин приказа, согласно которому военные комиссары Брянской, Курской и Белгородской областей должны сообщить о количестве призывников.

Напомним, армия Путина готова бежать, - СБУ перехватила разговоры оккупантов.

Жители Геническа в Херсонской области подожгли военкомат, в котором разместились оккупанты.

Приказ подписал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.Военным комиссарам Брянской, Курской и Белгородской областей следует предоставить данные о количестве новобранцев, которых можно отправить в район проведения так называемой Специальной военной операции.