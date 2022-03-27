Рекрутов весеннего призыва в России могут бросить в Украину. Документ
В России новобранцев весеннего призыва 2004 года рождения будут отправлять на войну в Украину
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, – информирует Еспресо.TV .
В доказательство своих слов журналист выложил скрин приказа, согласно которому военные комиссары Брянской, Курской и Белгородской областей должны сообщить о количестве призывников.
Приказ подписал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.
Военным комиссарам Брянской, Курской и Белгородской областей следует предоставить данные о количестве новобранцев, которых можно отправить в район проведения так называемой Специальной военной операции.
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