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Обзор

Рекорды Конотоп и Ковтуна, "Шахтер" - лидер УПЛ, а Мудрык ассистирует за "Челси": обзор главных событий украинского спорта за 15-21 апреля

Влад Дидусь
21 апреля, 2023 пятница
20:00
Спорт

В течение недели донецкий "Шахтер" закрепил лидерство в чемпионате Украины, Михаил Мудрык отдал второй ассист за "Челси", а атлетка Камила Конотоп и гимнаст Илья Ковтун установили рекорды на чемпионатах Европы

Футбол: "Шахтер" закрепил лидерство в УПЛ, а Мудрык отдал второй ассист за "Челси"

Похоже, что в Украинской премьер-лиге исчезает интрига в борьбе за чемпионство. На минувшей неделе донецкий "Шахтер" увеличил до 7 баллов отрыв от СК "Днепр-1" в турнирной таблице. Это произошло благодаря победе "горняков" в матче со "Львовом" (2:0) и поражению днепрян в поединке против "Зари" (1:2).

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Рухом" (1:1) и теперь отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Но стоит отметить, что у "Днепра-1", который является вторым с 45 баллами, есть 1 матч в запасе. "Заря" - третья - 43 набранных очка.

В зоне вылета (последние две команды турнирной таблицы по итогам сезона переходят в Первую лигу) "Львов" выглядит явным аутсайдером с 13 очками на последней позиции. Чуть лучше дела у "Руха" и "Металлиста", у которых по 19 баллов. За выживание также борются "Черноморец" и "Верес", они набрали по 20 очков.

В европейских топчемпионатах внимание можем обратить только на Михаила Мудрыка, оформившего второй ассист за "Челси". Украинец провел хороший матч за "синих" в матче с "Брайтоном", хотя лондонцы и проиграли 1:2.

Остальные украинские футболисты в элитных лигах - голами или ассистами не отмечались.

На неделе также был сыгран полуфинал Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" прошел "Челси". Но ни Михаил Мудрык, ни Андрей Лунин в этой встрече особого влияния не имели. Голкипер просидел весь матч на скамейке запасных, а вингера выпустили только в конце матча.

Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів

Тяжелая атлетика: украинка Конотоп с рекордом завоевала золотые медали ЧЕ

В Ереване с 15 по 23 апреля продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Среди результатов украинцев особо стоит отметить Камилу Конотоп в весовой категории до 59 кг, которая обновила сразу три рекорда: в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг).

В общей сложности сборная Украины завоевала на чемпионате Европы в Армении 13 медалей. Но золотые награды только на счету 22-летней Камилы Конотоп.

Каміла Конотоп

Вольная борьба: первое "золото" Украины на ЧЕ за 10 лет

На неделе украинский спортсмен Василий Михайлов одержал победу на проходящем в хорватском Загребе чемпионате Европы по вольной борьбе.

В финальной схватке в весовой категории до 79 кг Василий Михайлов победил действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу украинца.

Это первая победа Украины на ЧЕ в мужской вольной борьбе за последние 10 лет. В 2013 году Павел Олийнык стал чемпионом в весовой категории до 96 кг.

После трех медальных дней у Украины есть шесть медалей, в том числе три "серебра" - в женской борьбе. Единственное "золото" остается в активе Василия Михайлова.

Василь Михайлов, вільна боротьба

Спортивная гимнастика: национальный рекорд Ковтуна на Евро

На неделе в Турции соревновались гимнасты. В Анталье прошел чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где Илье Ковтуну удалось повторить национальный рекорд Украины.

Первую медаль Евро Ковтун завоевал в многоборье, где с результатом 83.032 стал третьим. На параллельных брусьях Илья с результатом 15.166 завоевал дебютное "золото" чемпионата Европы в своей карьере, а на перекладине стал третьим.

С тремя медалями Евро-2023 Илья Ковтун стал четвертым украинцем в истории, получившим столько наград на одном чемпионате Европы.

Ілля Ковтун

Баскетбол: украинская баскетболистка впервые стала победительницей Евролиги

Завершаем баскетболом, где украинка Алина Ягупова вместе с турецким "Фенербахче" стала победительницей Евролиги. В финальном матче в Праге они победили другой турецкий клуб – "Чукурува Мерсин" – 99:60.

31-летняя Ягупова вышла на площадку в стартовой пятерке, набрала 7 очков, отдала 3 результативных передачи, сделала 1 подбор и 1 перехват.

Алина Ягупова стала победительницей Евролиги впервые в карьере. Украинка также попала в символическую сборную лучших игроков турнира.

В 2020 и 2021 годах украинку признавали лучшей баскетболисткой престижного европейского клубного турнира.

Аліна Ягупова (праворуч) Все фото - Getty Images

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