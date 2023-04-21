Рекорды Конотоп и Ковтуна, "Шахтер" - лидер УПЛ, а Мудрык ассистирует за "Челси": обзор главных событий украинского спорта за 15-21 апреля
В течение недели донецкий "Шахтер" закрепил лидерство в чемпионате Украины, Михаил Мудрык отдал второй ассист за "Челси", а атлетка Камила Конотоп и гимнаст Илья Ковтун установили рекорды на чемпионатах Европы
Футбол: "Шахтер" закрепил лидерство в УПЛ, а Мудрык отдал второй ассист за "Челси"
Похоже, что в Украинской премьер-лиге исчезает интрига в борьбе за чемпионство. На минувшей неделе донецкий "Шахтер" увеличил до 7 баллов отрыв от СК "Днепр-1" в турнирной таблице. Это произошло благодаря победе "горняков" в матче со "Львовом" (2:0) и поражению днепрян в поединке против "Зари" (1:2).
Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Рухом" (1:1) и теперь отстает от зоны Лиги чемпионов на 5 очков. Но стоит отметить, что у "Днепра-1", который является вторым с 45 баллами, есть 1 матч в запасе. "Заря" - третья - 43 набранных очка.
В зоне вылета (последние две команды турнирной таблицы по итогам сезона переходят в Первую лигу) "Львов" выглядит явным аутсайдером с 13 очками на последней позиции. Чуть лучше дела у "Руха" и "Металлиста", у которых по 19 баллов. За выживание также борются "Черноморец" и "Верес", они набрали по 20 очков.
В европейских топчемпионатах внимание можем обратить только на Михаила Мудрыка, оформившего второй ассист за "Челси". Украинец провел хороший матч за "синих" в матче с "Брайтоном", хотя лондонцы и проиграли 1:2.
Остальные украинские футболисты в элитных лигах - голами или ассистами не отмечались.
На неделе также был сыгран полуфинал Лиги чемпионов, где мадридский "Реал" прошел "Челси". Но ни Михаил Мудрык, ни Андрей Лунин в этой встрече особого влияния не имели. Голкипер просидел весь матч на скамейке запасных, а вингера выпустили только в конце матча.
Тяжелая атлетика: украинка Конотоп с рекордом завоевала золотые медали ЧЕ
В Ереване с 15 по 23 апреля продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Среди результатов украинцев особо стоит отметить Камилу Конотоп в весовой категории до 59 кг, которая обновила сразу три рекорда: в рывке (106 кг), толчке (129 кг) и сумме двух упражнений (235 кг).
В общей сложности сборная Украины завоевала на чемпионате Европы в Армении 13 медалей. Но золотые награды только на счету 22-летней Камилы Конотоп.
Вольная борьба: первое "золото" Украины на ЧЕ за 10 лет
На неделе украинский спортсмен Василий Михайлов одержал победу на проходящем в хорватском Загребе чемпионате Европы по вольной борьбе.
В финальной схватке в весовой категории до 79 кг Василий Михайлов победил действующего чемпиона Европы Георгиса Кугиумцидиса из Греции. Поединок закончился со счетом 3:1 в пользу украинца.
Это первая победа Украины на ЧЕ в мужской вольной борьбе за последние 10 лет. В 2013 году Павел Олийнык стал чемпионом в весовой категории до 96 кг.
После трех медальных дней у Украины есть шесть медалей, в том числе три "серебра" - в женской борьбе. Единственное "золото" остается в активе Василия Михайлова.
Спортивная гимнастика: национальный рекорд Ковтуна на Евро
На неделе в Турции соревновались гимнасты. В Анталье прошел чемпионат Европы по спортивной гимнастике, где Илье Ковтуну удалось повторить национальный рекорд Украины.
Первую медаль Евро Ковтун завоевал в многоборье, где с результатом 83.032 стал третьим. На параллельных брусьях Илья с результатом 15.166 завоевал дебютное "золото" чемпионата Европы в своей карьере, а на перекладине стал третьим.
С тремя медалями Евро-2023 Илья Ковтун стал четвертым украинцем в истории, получившим столько наград на одном чемпионате Европы.
Баскетбол: украинская баскетболистка впервые стала победительницей Евролиги
Завершаем баскетболом, где украинка Алина Ягупова вместе с турецким "Фенербахче" стала победительницей Евролиги. В финальном матче в Праге они победили другой турецкий клуб – "Чукурува Мерсин" – 99:60.
31-летняя Ягупова вышла на площадку в стартовой пятерке, набрала 7 очков, отдала 3 результативных передачи, сделала 1 подбор и 1 перехват.
Алина Ягупова стала победительницей Евролиги впервые в карьере. Украинка также попала в символическую сборную лучших игроков турнира.
В 2020 и 2021 годах украинку признавали лучшей баскетболисткой престижного европейского клубного турнира.
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