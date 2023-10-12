"Рекордсменом по росту цен будут яйца": в Раде назвали продукты, которые подорожают зимой

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба Рады.

"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", - рассказал нардеп.

По его словам, вырастут цены и на молочную продукцию, но не критично – всего на 3-5%.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая доля яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", - сказал Гайду.

В то же время он напомнил, что из-за рекордного урожая гречки цены на нее в этом году снизятся.