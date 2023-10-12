"Рекордсменом по росту цен будут яйца": в Раде назвали продукты, которые подорожают зимой
Осенью традиционно начинают дорожать овощи и фрукты, цена на них будет постепенно расти на 5-10% ежемесячно. Но больше всего зимой подорожают куриные яйца
Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба Рады.
"Традиционно осенью начинает расти цена овощей и фруктов, ведь во время холодов их нужно хранить в специализированных хранилищах. Это приводит к росту себестоимости производства и уменьшению предложения, потому что хозяйства, не имеющие таких хранилищ, стараются к началу холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, у которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", - рассказал нардеп.
По его словам, вырастут цены и на молочную продукцию, но не критично – всего на 3-5%.
"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая доля яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься вверх. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя прошлого года, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", - сказал Гайду.
В то же время он напомнил, что из-за рекордного урожая гречки цены на нее в этом году снизятся.
- В августе Минагрополитики улучшило прогноз нынешнего урожая. Там подчеркнули, что Украина таким образом сможет увеличить экспорт агропродукции.
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