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Рекордный заказ на $40 млрд: Ryanair покупает у Boeing 300 самолетов 737 MAX 10

10 мая, 2023 среда
07:09
Экономика Ryanair

Ирландская авиакомпания Ryanair сообщила о рекордном заказе 300 самолетов Boeing. Контракт оценивается более чем в $40 млрд по текущим биржевым ценам

Об этом сообщили на странице авиакомпании Ryanair.

Европейский лоукостер решил приобрести 150 самолетов Boeing 737 MAX 10 с опционом на поставку еще 150. Компании вели переговоры о покупке самолетов более двух лет. Осенью 2021 года их даже приостановили из-за существенных разногласий сторон по закупочной цене. Однако сторонам в итоге удалось достичь компромисса.

Новый заказ позволит авиакомпании почти удвоить свой трафик с 168 миллионов пассажиров до конца марта этого года и до 300 миллионов пассажиров в год до марта 2034 года. В настоящее время авиакомпания планирует перевозить 225 миллионов пассажиров в год до 2026 года.

Покупка 300 самолетов 737 Max 10 может обойтись в 40 млрд долларов. Компании не уточняли, по какой цене эти самолеты будут проданы. Однако в сообщении ирландского перевозчика уточняется, что это рекордный по стоимости заказ в истории компании.

"Это самый большой заказ, который когда-либо размещала ирландская компания на промышленные товары США", - говорится в сообщении.

Соглашение позволит Ryanair обеспечить устойчивый рост перевозок и туризма по более низким тарифам во всех европейских странах, продолжающих лидировать по объемам перевозок, туризма и занятости в период после COVID-19.

"Партнерство Boeing и Ryanair является одним из самых производительных в истории коммерческой авиации, что позволяет обеим компаниям добиться успеха и расширить доступные путешествия для сотен миллионов людей. Мы стремимся доставлять авиакомпании Ryanair и помогать крупнейшей группе авиакомпаний Европы достичь ее целей, предлагая своим клиентам самые низкие тарифы в Европе", - сказал генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун.

Предполагается, что самолеты будут поставлены в период с 2027 по 2033 годы. Само соглашение еще должны одобрить акционеры Ryanair в сентябре 2023 года.

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Мир
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