Об этом сообщает телеграм-канал "Авиаторщина" со ссылкой на расчеты Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта РФ.

"Российские авиакомпании в первом квартале получили рекордный за последние годы операционный ущерб - ₽61,1 млрд", - говорится в сообщении.

В инфографике, опубликованной Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта РФ, видно, что убытки российских авиакомпаний в первом квартале превысили те, которые были в самый кризисный 2020 год почти на 6 млрд: 55,5 млрд против 61,1 млрд.

Напомним, что против авиаотрасли в России введены очень жесткие санкции: для них закрыли небо большинство мировых государств, а лизингодатели, в основном из Ирландии и Бермудов, потребовали вернуть все самолеты их владельцам. Также эти самолеты были лишены сертификатов летной безопасности. В России пытаются обойти ограничения и фактически начинают пиратский захват бортов. Также в спешке перерегистрируют их в своем реестре. Однако это не избавляет от влияния санкций. Следовательно, к настоящему моменту российские авиакомпании могут летать разве что внутри страны и в несколько "дружественных" государств и то до тех пор, пока самолеты находятся в пригодном техническом состоянии, поскольку ни ремонта, ни запчастей иностранные компании им поставлять не будут. Ведущие авиастроители тоже присоединились к санкциям.

Минтранс РФ должен признать, что авиарынок России в этом году ожидает падения пассажиропотока еще на 20% от уровня кризисного 2021 года, а по сравнению с "золотым" 2019-м – более чем на 30%.

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